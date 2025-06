NBA-Finals: Oklahoma verliert Spiel eins dramatisch

Hartenstein nicht in der Startaufstellung

Oklahoma lange auf der Siegerstraße

Von Beginn an übernahm OKC die Führung, lag auch 9:42 Minuten vor Spielende noch mit 15 Punkten in Front, ehe die Pacers mit einem 14:2-Lauf das Duell noch drehten. Spiel zwei der beiden Kontrahenten steht in der Nacht auf Montag an, Oklahoma hat dann erneut Heimrecht.