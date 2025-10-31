Horror an Halloween:Wie viel Grusel vertragen Kinder?
von Usha Jain
Monster, Geister, Hexen: Sich an Halloween zu erschrecken und zu gruseln, macht Kindern großen Spaß - und Eltern große Sorgen. Fünf Tipps für den richtigen Umgang mit dem Horror.
Halloween ist auch in Deutschland zu einer festen Institution geworden. Einer aktuellen YouGov-Umfrage zufolge plant ein Drittel der über 16.000 befragten Erwachsenen, zum Grusel-Fest Süßigkeiten für Kinder an der Türe bereitzustellen. Doch ist Grusel überhaupt etwas für Kinder? ZDFheute fragt nach bei Kinderpsychologin Karen Krause.
Eines vorneweg: Ängste sind etwas Gesundes, Wichtiges. Sie warnen vor Gefahren, versetzen den Körper in Alarmbereitschaft und mobilisieren Energiereserven für Flucht oder Angriff.
Tipp 1: Kinder sollten Angst üben
"Kinder müssen lernen, ein Angst-Signal wahrzunehmen und einzuordnen", sagt Karen Krause, geschäftsführende Leiterin der Psychotherapie-Ambulanz für Kinder und Jugendliche an der Ruhr-Universität Bochum.
Im Klinikalltag erlebt sie viel zu oft, dass Eltern versuchen, ihre Kinder vor schwierigen Situationen zu beschützen. Sie dagegen betrachtet das Üben vom Umgang mit Angst und schwierigen Situationen als wichtige Herausforderung und Aufgabe in der Erziehung von Kindern.
In der Psychologie wird Angst als emotionaler Zustand beschrieben, der sich auf verschiedenen Ebenen zeigt:
- Auf der Verhaltensebene: Durch sogenanntes "Freezing", also Erstarren oder die Vermeidung einer Handlung oder Situation
- Auf der körperlichen Ebene: Unter anderem durch Zittern, Schwitzen, Magengrummeln
- Auf der gedanklichen Ebene: Durch Angstgedanken wie "Ich schaffe das nicht" oder "Mir wird etwas Schlimmes passieren"
Diese drei Ebenen beeinflussen sich gegenseitig. Wer wovor Angst hat und wer nicht, ist von vielen Faktoren abhängig. Zum Beispiel von der kindlichen Entwicklungsstufe, von individuellen Erfahrungen, wie eine Situation erlebt wurde, vor allem aber auch davon, wie sie von der erlebenden Person bewertet wurde.
Tipp 2: Trauen Sie Ihren Kindern etwas zu!
"Durch die Bewältigung schwieriger Situationen erfahren Kinder Selbstwirksamkeit und solche Erfahrungen sind enorm wichtig für ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen", sagt Karen Krause. Sie ermutigt Eltern, ihren Kindern etwas zuzutrauen. "Manche Kinder entdecken dabei sogar Spaß am Gruseln, wenn sie wissen, dass sie in Sicherheit sind", erläutert die Kinderpsychologin.
Wenn nach der Angst die Erkenntnis einsetzt, dass man eine kritische Situation gut überstanden hat, schüttet der Körper Endorphine aus, die für Glücksgefühle sorgen. Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang von Angst-Lust. Ob eine Fahrt in der Geisterbahn oder ein Bungee-Sprung - immer dann, wenn nach einem Angstmoment Erleichterung einsetzt, wird das von vielen Menschen als "Kick" empfunden, von anderen aber nicht.
Tipp 3: Auf die Grusel-Dosis kommt es an
Die Mischung macht’s - auch beim fröhlichen Gruseln. "Eine professionelle Halloween-Party mit Sound- oder Lichteffekten und haarsträubenden Kostümen schießt sicher weit über das Ziel hinaus", sagt die Diplom-Psychologin. "Aber eine private Grusel-Party mit selbst gebastelter Deko und Verkleidung ist völlig in Ordnung." Hilfreich für die kindliche Entwicklung sei es auch, mit dem Rollentausch zu spielen und das eigene Kind mal Monster sein zu lassen.
Tipp 4: Kinder auf Halloween vorbereiten
Das Herantasten ans Schaurige kann auch über gemeinsames Basteln und Verkleiden passieren. "So erfahren die Kinder, dass nicht alles so gefährlich ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht", sagt Karen Krause.
Die Kinderpsychologin rät Eltern, mit kleineren Kindern außerdem vorher zu besprechen, dass man heute mal mit der Angst spielen wolle. "Gemeinsam lässt sich so herausfinden, was dem Kind Angst macht, und was es braucht, um damit umgehen zu können. Wichtig ist es aber, in Kontakt mit seinem Kind zu bleiben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es aushalten kann und was nicht."
Tipp 5: Gefühle der Kinder ernst nehmen
Aussagen wie "Feigling" oder "Stell dich nicht so an" hält die Kinderpsychologin für kontraproduktiv: "Gefühle können niemals falsch sein", sagt Karen Krause.
Die Kinderpsychologin erklärt: "So können schon die Kleinen den Umgang mit ihren Gefühlen lernen und das ist essenziell für eine gute psychische Gesundheit und ein hohes Maß an Selbstwertgefühl."
Ob ein Kind Dunkelheit beängstigend oder spannend findet, hängt letztendlich auch davon ab, wie die gedankliche Ebene die Dunkelheit bewertet. "Und dieser Bewertung entsprechend wird ein Schrecken als beklemmend oder angenehm empfunden", sagt Karen Krause. Genau das könnten Eltern mit Kindern in einer Halloween-Situation erleben und besprechen.
Usha Jain ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
Dieser Artikel wurde erstmals am 29. Oktober 2023 veröffentlicht und am 31. Oktober 2025 aktualisiert.
