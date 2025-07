Auch offizielle Daten belegen die Wirksamkeit der Maßnahmen: In der irischen nationalen Gesundheitsbefragung 2024 gaben erstmals 74 Prozent der Männer an, in den vergangenen zwölf Monaten einen Hausarzt aufgesucht zu haben - ein Rekordwert seit 2015. Und die Lebenserwartung für Männer ist im EU -Vergleich in Irland mittlerweile am höchsten.