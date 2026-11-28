Nach vereitelten Anschlagsplänen auf eine Kölner Synagoge: Wie groß ist die Gefahr durch Iran? Experten warnen: Dem Regime geht das Geld aus - weshalb es aggressiver wird.

In Deutschland sind zwei mutmaßliche Mitglieder einer proiranischen Terrorgruppe festgenommen worden. Sie sollen Anschläge geplant haben – auch auf eine Kölner Synagoge. 26.11.2026 | 1:30 min

Die mutmaßlichen Anschlagspläne auf die Kölner Synagoge rücken die Bedrohung durch proiranische Terrornetzwerke in Europa in den Fokus. Am Donnerstag ließ die Bundesanwaltschaft in Köln und Heidelberg zwei mutmaßliche Mitglieder einer Terrorvereinigung festnehmen, die mit der proiranischen Gruppierung Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah (HAYI) in Verbindung stehen soll. Im Auftrag der Gruppe sollen Ende März 2026 Anschläge auf eine Synagoge in Köln und in einer weiteren europäischen Stadt vorbereitet worden sein.

Terrorismusexperten sehen in dem Fall Hinweise auf eine wachsende Bedrohung durch das iranische Regime und seine Verbündeten. Je stärker Teheran wirtschaftlich und militärisch unter Druck gerate, desto größer könnte die Gefahr weiterer Anschläge in Europa werden. Dabei stehen längst nicht mehr nur jüdische Einrichtungen im Visier.

Extremismusexpertin Rebecca Schönenbach, Mitglied im Beraterkreis Islamismusprävention und Islamismusbekämpfung des Bundesinnenministeriums, weist auf das internationale Netzwerk mit Verbindungen zum iranischen Regime hinter den jüngsten Anschlagsplänen hin. Das Netzwerk reiche von regimegesteuerten Gruppen im Irak bis nach Europa. Wie viele Menschen ihm angehören und wie es sich organisiert, sei bislang jedoch wenig durchleuchtet.

Auch der Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler warnt davor, die Bedrohung zu unterschätzen. Bereits zweimal habe die iranische Führung in diesem Jahr öffentlich angekündigt, sich auch außerhalb der eigenen Region gegen ihre Feinde zur Wehr setzen zu wollen. Schindler wertet das als Ankündigung von "internationalem Staatsterrorismus".

Nach zwei Festnahmen rückt eine mutmaßliche Terrorgruppe in den Fokus. ZDF-Sicherheitsexpertin Sarah Tacke ordnet ein, wie gefährlich die Gruppe sein könnte. 26.11.2026 | 1:14 min

Wie das iranische Regime Europa unter Druck setzen will

Dass die Gefahr derzeit wächst, hat nach Einschätzung beider Experten vor allem mit der wirtschaftlichen Lage des Iran zu tun. Die Öleinnahmen des Landes seien massiv eingebrochen, die Inflation enorm. Der wirtschaftliche Druck der USA zeige Wirkung. Für das Regime werde es zunehmend schwieriger, den eigenen Machtapparat zu finanzieren.

Und deshalb wird das Regime in Teheran nervöser und somit auch aggressiver. „ Hans-Jakob Schindler, Senior Director beim Counter Extremism Project (CEP)

Mit Angriffen im Ausland versuche Teheran, den Konflikt über die Grenzen des Nahen Ostens hinauszutragen und europäischen Regierungen die Kosten einer Fortsetzung des Krieges vor Augen zu führen. Das Kalkül dahinter: Europa soll seinerseits Druck auf die USA und Israel ausüben.

Denn trotz allen Siegesgeheuls in Teheran sei den Entscheidern klar: Es wird jetzt ökonomisch richtig eng. „ Hans-Jakob Schindler, Senior Director beim Counter Extremism Project (CEP)

Das letzte Öl auf Tankern außerhalb der Straße von Hormus sei vor mehr als zwei Wochen verkauft worden, seitdem gebe es kaum noch Öleinnahmen, erklärt Schindler.

Jüdische Einrichtungen besonders gefährdet

Seit Beginn des Iran-Krieges beobachtet Schindler eine besorgniserregende Häufung von Anschlägen in Europa.

Wir hatten 17 Brandanschläge in Europa zwischen März und Mai. Al-Qaida hat so viele Anschläge in einer so kurzen Zeit bislang nicht hingekriegt. „ Hans-Jakob Schindler, Senior Director beim Counter Extremism Project (CEP)

Bundesinnenminister Dobrindt und Justizministerin Hubig haben einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt, um den islamistischen Terrorismus mit verschärften Strafen zu bekämpfen. 16.09.2026 | 1:54 min

Die Dimension dieser Anschlagsserie verdeutliche, welches Bedrohungspotenzial von proiranischen Netzwerken ausgehe.

Besonders gefährdet seien jüdische und israelische Einrichtungen. Schönenbach führt das auf die antisemitische Staatsideologie der Islamischen Republik zurück. Aber auch iranische Oppositionelle, die seit Jahrzehnten im Ausland verfolgt werden, seien einer erheblichen Gefahr ausgesetzt.

Beide warnen davor, die Bedrohung allein als eine Gefahr für jüdisches Leben zu begreifen. Auch Cyberangriffe auf zivile Einrichtungen in Frankreich, die dort mit dem iranischen Regime in Verbindung gebracht wurden, verdeutlichten die weiterreichenden Interessen Teherans. "Es geht hier um hybride Kriegsführung", sagt Schindler.

In der Islamischen Republik Iran geht es jetzt nicht ausschließlich darum, Juden unter Druck zu setzen in Europa, sondern Europa unter Druck zu setzen. „ Hans-Jakob Schindler, Senior Director beim Counter Extremism Project (CEP)

Expertin fordert stärkere Isolation des iranischen Regimes

Schönenbach sieht darüber hinaus politischen Handlungsbedarf. Deutschland müsse entschiedener gegen die Strukturen des iranischen Regimes auf deutschem Boden vorgehen. Dazu gehöre auch, regimenahe Institutionen und Banken zu schließen, um eine mögliche Terrorfinanzierung zu unterbinden.

Zudem fordert sie die Ausweisung des iranischen Botschafters und eine Herabstufung der diplomatischen Beziehungen. Die Bundesregierung und die EU müssten den wirtschaftlichen Druck auf Teheran erhöhen, statt dem Regime - wie zuletzt im September - durch öffentliche Treffen von Wadephul mit dem iranischen Außenminister weiterhin "politische Legitimität" zu verschaffen.

Wie sicher sind Weihnachtsmärkte?

Angesichts der vereitelten Anschlagspläne mahnte die Deutsche Polizeigewerkschaft zur Wachsamkeit, rief aber zugleich dazu auf, sich die Weihnachtsstimmung nicht nehmen zu lassen. Weihnachtsmärkte seien ein besonderes Anschlagsziel, gehörten mittlerweile aber auch zu den bestgeschützten öffentlichen Veranstaltungen in Deutschland, erklärt Schindler. Zuletzt habe auch der sogenannte Islamische Staat (IS) erneut weltweit zu Anschlägen auf Weihnachtsmärkte aufgerufen.

Man kann Weihnachtsmärkte nicht in Hochsicherheitstrakte verwandeln. „ Hans-Jakob Schindler, Terrorismusexperte

"Queerfeindlichkeit ist kein Randphänomen im Islamismus, das Problem reicht bis tief in diese Gesellschaft hinein." - so Andre Lehmann, Bundesvorstand LSVD⁺. 27.07.2026 | 4:48 min

Dass physische Schutzmaßnahmen an Grenzen stoßen, habe der Anschlag am Rande des Berliner CSD im Sommer gezeigt. Trotz umfangreicher Sicherheitsvorkehrungen bleibe ein Restrisiko.

Umso wichtiger sei es, Anschlagspläne frühzeitig aufzudecken. Auch für Schönenbach liegt darin der Schlüssel zu mehr Sicherheit: Es müsse den Behörden gelingen, "tatsächlich die Gefährder festzusetzen, statt das öffentliche Leben einzuschränken".