Sudan: UN-Menschenrechtskommissar fordert Stopp der Gräueltaten

UN-Menschenrechtskommissar Türk:Dringender Appell "Gräueltaten" im Sudan zu stoppen
Berichte über grausame Verbrechen an der Zivilbevölkerung im Sudan lösen Entsetzen weltweit aus. UN-Menschenrechtskommissar Türk appelliert dringlich an alle Staaten, einzugreifen.
Angesichts der Berichte über brutale Gewalt im Sudan hat UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk die Staatengemeinschaft zum sofortigen Handeln aufgefordert. Türk sagte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP:
Türk: "Glaubwürdige Beweise für Massentötungen" im Sudan
Es sei unnötig, darauf zu warten, dass ein Gericht die Situation zu einem Völkermord erkläre. Türk prangerte die Bedingungen in der Ende Oktober durch die RSF-Miliz eingenommenen Stadt Al-Faschir im Westen des Sudan an. Sein Büro habe "glaubwürdige Beweise für Massentötungen" erhalten.
Es gebe zudem "Berichte über Vergewaltigungen, sexuelle Gewalt und Gruppenvergewaltigungen". Bereits die 18-monatige Belagerung der Stadt, die der Einnahme vorausgegangen war, sei eine "Gräueltat" gewesen, sagte Türk.
Menschenrechtskommissar fordert Staaten zum Handeln auf
Danach gefragt, ob im Sudan ein Völkermord stattfinde, verwies der UN-Menschenrechtskommissar auf Gerichte. "Zu entscheiden, ob es einen Völkermord darstellt oder nicht, ist Aufgabe traditioneller Behörden." Darauf sollte jedoch nicht gewartet werden.
Es sei nach der Einnahme der westsudanesischen Region Darfur durch die RSF-Miliz nun entscheidend, sicherzustellen, dass in der südlichen Region Kordofan "keine Wiederholung ähnlicher Dinge geschieht", sagte Türk in dem am Montag geführten Interview. "Die Anzeichen dafür sind extrem besorgniserregend."
Bürgerkrieg im Sudan seit zwei Jahren
Seit 2023 kämpfen die Armee von Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die aus der berüchtigten arabischen Dschandschawid-Miliz hervorgegangene RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo um die Macht im Sudan.
In dem nordostafrikanischen Land herrscht nach Einschätzung der UNO die schwerste humanitäre Krise der Welt. Bei den Kämpfen wurden zehntausende Menschen getötet, rund zwölf Millionen Menschen wurden vertrieben. Zudem löste der Konflikte eine Hungerkrise aus.
