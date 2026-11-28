Australiens Ex-Premierminister Kevin Rudd warnt, Xi Jinping wolle die Welt von China abhängig machen. Er fordert mehr Härte gegenüber China - und "Feuer mit Feuer" zu bekämpfen.

Die EU will gegen die Schwemme von Billigprodukten aus China vorgehen. Bleibt eine Einigung mit China aus, will die EU neue Zölle auf chinesische Importe verhängen. 04.10.2026 | 4:16 min

ZDFheute: Herr Rudd, Sie waren australischer Premierminister und sind jetzt Chef des Thinktanks "Asia Society". Aus Ihrer Erfahrung: Was ist das Wichtigste, das die Europäer über Chinas Staatspräsident Xi Jinping wissen sollten?

Kevin Rudd: Xis Gesamtstrategie ist ziemlich klar. Sie besagt, dass China in Zukunft nicht mehr vom Rest der Welt abhängig sein sollte, sondern dass die Welt bei den meisten, wenn nicht allen Lieferketten von China abhängig sein sollte.

Sie ist in der chinesischen Auffassung verankert, dass nationale Eigenständigkeit entscheidend ist, um nicht mehr anfällig zu sein für externen wirtschaftlichen und politischen Druck angesichts künftiger nationaler Sicherheitsprobleme, wie etwa in Bezug auf Taiwan.

Xi Jinping sieht den Gewinn des technisch-industriellen Wettlaufs als grundlegend an, um den strategischen Wettbewerb gegen die Vereinigten Staaten, den Westen und den Rest der Welt zu gewinnen.

Zur Person Quelle: epa Kevin Rudd, geboren 1957, war autralischer Premierminister von 2007 bis 2010 und im Jahr 2013. Bis Mitte 2026 war er australischer Botschafter in den USA. Zurzeit leitet er den Thinktank "Asia Society".

ZDFheute: Das bekommt besonders die deutsche Autoindustrie zu spüren, die sich gegen die günstigen Importe aus China immer weniger zu wehren weiß. Was muss jetzt getan werden?

Rudd: Der Hauptgrund ist, dass es keine Chancengleichheit gibt. Wenn man eine chinesische Industriestrategie hat, die durch Subventionen im gesamten eigenen Automobilsektor untermauert wird, um sicherzustellen, dass sie nicht nur den heimischen Markt vollständig abdecken, sondern zunehmend auch den internationalen Markt umfassend abdecken, dann gilt es, gemeinsam mit der deutschen Bundesregierung und der Europäischen Union daran zu arbeiten, wie man wieder faire Wettbewerbsbedingungen herstellt.

Damit es der Autoindustrie wieder besser geht, müsse die Politik ihren Beitrag leisten, so der baden-württembergische Ministerpräsident. Es brauche auch "weniger Streit". 26.11.2026 | 4:58 min

ZDFheute: Und ein Mittel dazu wären Zölle?

Rudd: Das ist das Mittel, das die Amerikaner genutzt haben. Aber wenn es Zölle sein sollen - und das ist eine deutsche und europäische Entscheidung -, kann man nicht einfach eine Zahl aus der Luft greifen. Es muss den Berechnungen über das durchschnittliche Ausmaß an wirtschaftlichen Subventionen entsprechen, die an chinesische Unternehmen fließen, um daraus einen Zollsatz zu konstruieren, der dem entspricht, damit es nicht bloß Vergeltung ist.

Liegt (der Subventionssatz) bei 30, 35, 40 Prozent, treffen Sie eine Entscheidung darüber, was die angemessene Reaktion auf dieses Ausmaß an Ungleichheit oder ungleichen Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt ist. (Mit entsprechend hohen Zöllen - Anm. d. Redaktion). Und Sie zeigen unseren chinesischen Freunden, dass Sie es ernst meinen.

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ZDFheute: Die Politik betont immer wieder die Wichtigkeit von Verhandlungen. Kann man persönlich auf Xi einwirken, um eine Kursänderung zu erreichen?

Rudd: Die Idee, die ich in europäischen Hauptstädten oft höre, dass wir nur einen langen sokratischen Dialog mit der chinesischen Führung führen müssten und dann ein Moment der Wahrheit und Erleuchtung entstehen würde - das wird nicht passieren. Chinas techno-industrielle Strategie ist ein grundlegender Bestandteil seiner Gesamtstrategie, bei der es darum geht, den strategischen Wettlauf gegen die Vereinigten Staaten und den Westen zu gewinnen.

Das steht in ihrer eigenen Literatur. Darüber sprechen sie. Was ich außerdem über Xi Jinping weiß, nachdem ich ein ganzes Buch über die chinesische Ideologie geschrieben habe, ist, dass er Marxist und Leninist ist. Und Sie in Deutschland sollten verstehen, wie Leninisten zu Zeiten der DDR waren. Nämlich: Leninisten verstehen eine Sache, und das ist Macht und die Bereitschaft, sie einzusetzen.

Wenn Sie es also ernst meinen, zeigt meine Erfahrung als praktizierender Politiker in Australien, dass unsere chinesischen Freunde auf Macht reagieren - beziehungsweise auf ihre Schlussfolgerung, dass Sie Macht einsetzen werden.

Für diejenigen unter uns, die wie ich als Verfechter des freien Marktes aufgewachsen sind, ist das unserem Denken eigentlich fremd. Aber wir reagieren hier auf eine Industriestrategie von globalem Ausmaß. Entweder man bekämpft also Feuer mit Feuer, oder man kapituliert.

ZDFheute: Wieviel Zeit bleibt Europa, die eigene Industrie zu retten?

Rudd: Wenn ich mir das kumulierende Ausmaß der chinesischen Strategie ansehe, ist die Zeit begrenzt. Derzeit ist die beste Berechnung, dass China bis 2025 33 Prozent der globalen Fertigungsproduktion repräsentiert hat

Unter der Annahme derselben Wachstumskurve bis 2030 geht eine Projektion davon aus, dass China bis 2030 45 Prozent der globalen Fertigungsproduktion in allen Kategorien der Wertschöpfung ausmachen wird. Ab welchem Punkt haben wir in diesen Fragen keine Autonomie mehr? Ich denke, der nächste kurze Zeitraum ist entscheidend. Die Zeit drängt.

Das Interview führte Christoph Röckerath aus dem ZDF-Hauptstadtstudio.