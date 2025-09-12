Masken-Untersuchungsausschuss: Opposition erhöht Druck auf Spahn

Masken-Untersuchungsausschuss :Grüne und Linke erhöhen Druck auf Spahn
Masken-Beschaffung während Corona durch Jens Spahn: Die Opposition wirft der Union Blockade bei der Aufklärung vor und will Unterschriften für einen Untersuchungsausschuss sammeln.
Grüne und Linke wollen mit einer überfraktionellen Unterschriftensammlung die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Maskenbeschaffung erwirken.
Ab Montag wollen sie ein Schreiben an alle Abgeordneten verschicken, in dem diese sich geheim für einen Untersuchungsausschuss aussprechen können. Denn der Opposition fehlen bisher - ohne die AfD - neun Stimmen für einen solchen Antrag.
Der Milliardenschaden müsse aufgearbeitet werden, "damit wir in der nächsten Krise nicht nochmal Milliarden an Steuergeld aus dem Fenster werfen für Material, das dann nicht mal eingesetzt werden darf", so Grünen-Politikerin Paula Pichotta.
Neun SPD-Abgeordnete gegen Spahn?
Vor allem bei den Sozialdemokraten vermutet die Opposition jede Menge Abgeordnete, die sich insgeheim einen Untersuchungsausschuss wünschten. Linken-Abgeordnete Tamara Mazzi sagt:
Freilich würde spätestens mit der Antragsabgabe öffentlich, wer dafür gestimmt hätte. Die Stimmung im Haushaltsausschuss hatte sich an der Maskenfrage zuletzt regelrecht aufgeheizt.
CDU verweist auf Enquetekommission
Unionsabgeordnete und Grüne stritten sich teils sogar vor Kameras im Bundestag über die Frage, ob die Union die Aufklärung der Maskenbeschaffung von Jens Spahn systematisch blockiere.
Linken-Politiker Ateş Gürpınar sagt, Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) habe die Erkenntnisse aus dem sogenannten Sudhof-Bericht als begrenzt bezeichnet. Sie verweigere sich der weiteren Aufklärung durch das Gesundheitsministerium.
Die Union verweist immer wieder auf die Enquetekommission, die gerade erst zur Aufarbeitung der gesamten Pandemie eingerichtet worden ist. Der Opposition reicht das nicht. Sie möchte die Maskenbeschaffung getrennt aufklären lassen.
