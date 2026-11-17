Von fiesen Bemerkungen bis zur Kündigung: Viele psychisch Erkrankte erleben Diskriminierung im Job. Das schadet laut Antidiskriminierungsbeauftragter Betroffenen und Wirtschaft.

Laut Antidiskriminierungsstelle des Bundes wurden fast 40 Prozent der Befragten aufgrund ihrer Erkrankung am Arbeitsplatz schonmal unangemessen behandelt, benachteiligt oder schlechter bewertet. 17.11.2026 | 1:33 min

Es ist jetzt zehn Jahre her, da verliert Martin Schultz seinen Job. Der Auslöser: eine depressive Episode. Denn sie hat dafür gesorgt, dass er seine Tätigkeit - Schulungen geben bei einem großen deutschen Konzern - nicht mehr ausführen konnte.

Zunächst habe ihm sein Arbeitgeber ein Hilfsangebot bereitgestellt, sagt der heute 57-Jährige. Dann aber erhielt er doch die Kündigung. Sein Arbeitgeber habe ihm gesagt:

Sie sind Ausbilder, Sie müssen schulen. Wenn Sie das nicht können, dann haben wir keine Verwendung mehr für Sie. „ Arbeitgeber von Martin Schultz

Häufig übersehen: Angehörige von Depressionspatienten haben oft auch mit psychischen Belastungen zu kämpfen. Unter ihrer Anteilnahme und Hilfe sollte das eigene Wohlbefinden aber nicht leiden. 20.10.2025 | 5:06 min

Rund jeder vierte Beschäftigte psychisch erkrankt

In Deutschland ist oder war rund jeder vierte Beschäftigte schon einmal von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das geht aus einer repräsentativen Befragung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hervor. Dafür wurden rund 8.000 Erwerbstätige befragt.

Fast 40 Prozent der psychisch erkrankten Beschäftigten erfuhren demnach im Laufe ihres Berufslebens Diskriminierung aufgrund ihrer Erkrankung. Am häufigsten berichteten Betroffene von einer schlechteren Leistungsbewertung als bei anderen Mitarbeitenden, respektlosem Umgang und Mobbing sowie fehlender Berücksichtigung der beruflichen Qualifikation.

Als Folge der Diskriminierung erklärte gut die Hälfte der Betroffenen, sie seien verunsichert und hätten sich zurückgezogen.

Krebsüberlebende erleben auch Jahre nach ihrer Genesung Benachteiligungen. Etwa beim Abschluss von Versicherungen oder bei der Aufnahme von Krediten. Sie fordern ein Ende dieser Ungerechtigkeit. 03.11.2026 | 3:20 min

Häufigste psychische Erkrankungen untersucht

In der Studie untersuchte das Forschungsteam die drei häufigsten psychischen Erkrankungen. Am häufigsten betroffen waren Erkrankte mit Zwangs- oder Angststörung (45 Prozent), gefolgt von Menschen mit Depressionen (42 Prozent) und Suchterkrankte (37 Prozent).

Alle Betroffenen hätten nach eigener Angabe zum Zeitpunkt der Diskriminierung die volle Arbeitsleistung erbracht. Die Offenlegung der psychischen Erkrankung habe dann zu den genannten negativen Folgen geführt, sagt Ferda Ataman, unabhängige Beauftragte für Antidiskriminierung.

Schuld daran seien häufig Vorurteile und fehlendes Wissen der Arbeitgeber. Sie fordert:

Wir brauchen mehr Wissen über psychische Erkrankungen, eine klare Haltung gegen Diskriminierung und eine Unternehmenskultur, in der niemand seine Erkrankung verstecken muss, um beruflich bestehen zu können. „ Ferda Ataman, unabhängige Beauftrage für Antidiskriminierung

In Deutschland ist jeder Achte Erwachsene von Diskriminierung betroffen, das ist das Ergebnis einer Studie. Dabei berichten überwiegend Frauen von Diskriminierungserfahrungen. 10.03.2026 | 1:50 min

Was Arbeitgeber tun können

Arbeitgeber könnten schon mit kleinen Maßnahmen Betroffene unterstützen. "Es gibt da leicht zu erntende Früchte wie häufigere kurze Pausen oder minimale Anpassungen der Arbeitszeit", sagt Martin Brussig aus dem Forschungsteam der Studie. Vor allem brauche es aber eine Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen.

Ataman ergänzt: "Psychische Erkrankungen sind ein Massenphänomen. Arbeitgebende können gar nicht darauf verzichten, Menschen, die psychisch erkrankt sind, zu beschäftigen oder einzustellen."

Aufgrund des Fachkräftemangels sei es für Arbeitgeber wirtschaftlich unerlässlich, Diskriminierung am Arbeitsplatz entgegenzusteuern. Das Thema ist laut Ataman im Aufbruch, Krankenkassen und Arbeitgeberverbände sehr interessiert.

Gesetzesänderung könnte Betroffene entlasten

Neben den Unternehmen sieht die Antidiskriminierungsbeauftragte auch die Gesetzgebung in der Verantwortung. "Wir brauchen einen Diskriminierungsschutz, der so gestaltet ist, dass Menschen, die wegen ihrer psychischen Erkrankung diskriminiert werden, wissen, dass sie geschützt sind."

Aktuell weise das Antidiskriminierungsgesetz (AGG) nur für Menschen mit Behinderung einen expliziten Schutz aus. Das sei bei psychisch Erkrankten nicht immer der Fall. Laut Ataman sollten psychisch Erkrankte deshalb durch einen Zusatz im AGG geschützt werden.

Julia Kunert berichtet aus dem ZDF-Hauptstadtstudio.

Depression: Hier finden Sie Hilfe Erste Anlaufstellen, zusammengestellt vom Aktionsbündnis für seelische Gesundheit

Beratungs- und Notfallkontakte - Aktionsbündnis Seelische Gesundheit



Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0800 / 111 0111 und 0800 / 111 0222 erreichbar.

Oder per Chat und E-Mail: www.telefonseelsorge.de



Info-Telefon der Deutschen Depressionshilfe: 0800 / 33 44 533 (kostenfrei)



Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention

Depression: Infos und Hilfe - Stiftung Deutsche Depressionshilfe



Deutsche Depressionsliga e. V.

https://depressionsliga.de



Wenn Sie bemerken, dass Ihr Angehöriger sich in einer akuten Krise befindet, wenden Sie sich an die nächste psychiatrische Klinik oder wählen Sie den Notruf unter 112.



Krisendienst Psychiatrie: 0800 / 655 3000