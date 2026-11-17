Neue Studie vorgestellt:Viele psychisch Kranke sehen sich im Job benachteiligt
von Julia Kunert
Von fiesen Bemerkungen bis zur Kündigung: Viele psychisch Erkrankte erleben Diskriminierung im Job. Das schadet laut Antidiskriminierungsbeauftragter Betroffenen und Wirtschaft.
Es ist jetzt zehn Jahre her, da verliert Martin Schultz seinen Job. Der Auslöser: eine depressive Episode. Denn sie hat dafür gesorgt, dass er seine Tätigkeit - Schulungen geben bei einem großen deutschen Konzern - nicht mehr ausführen konnte.
Zunächst habe ihm sein Arbeitgeber ein Hilfsangebot bereitgestellt, sagt der heute 57-Jährige. Dann aber erhielt er doch die Kündigung. Sein Arbeitgeber habe ihm gesagt:
Rund jeder vierte Beschäftigte psychisch erkrankt
In Deutschland ist oder war rund jeder vierte Beschäftigte schon einmal von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das geht aus einer repräsentativen Befragung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hervor. Dafür wurden rund 8.000 Erwerbstätige befragt.
Fast 40 Prozent der psychisch erkrankten Beschäftigten erfuhren demnach im Laufe ihres Berufslebens Diskriminierung aufgrund ihrer Erkrankung. Am häufigsten berichteten Betroffene von einer schlechteren Leistungsbewertung als bei anderen Mitarbeitenden, respektlosem Umgang und Mobbing sowie fehlender Berücksichtigung der beruflichen Qualifikation.
Als Folge der Diskriminierung erklärte gut die Hälfte der Betroffenen, sie seien verunsichert und hätten sich zurückgezogen.
Häufigste psychische Erkrankungen untersucht
In der Studie untersuchte das Forschungsteam die drei häufigsten psychischen Erkrankungen. Am häufigsten betroffen waren Erkrankte mit Zwangs- oder Angststörung (45 Prozent), gefolgt von Menschen mit Depressionen (42 Prozent) und Suchterkrankte (37 Prozent).
Alle Betroffenen hätten nach eigener Angabe zum Zeitpunkt der Diskriminierung die volle Arbeitsleistung erbracht. Die Offenlegung der psychischen Erkrankung habe dann zu den genannten negativen Folgen geführt, sagt Ferda Ataman, unabhängige Beauftragte für Antidiskriminierung.
Schuld daran seien häufig Vorurteile und fehlendes Wissen der Arbeitgeber. Sie fordert:
Was Arbeitgeber tun können
Arbeitgeber könnten schon mit kleinen Maßnahmen Betroffene unterstützen. "Es gibt da leicht zu erntende Früchte wie häufigere kurze Pausen oder minimale Anpassungen der Arbeitszeit", sagt Martin Brussig aus dem Forschungsteam der Studie. Vor allem brauche es aber eine Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen.
Ataman ergänzt: "Psychische Erkrankungen sind ein Massenphänomen. Arbeitgebende können gar nicht darauf verzichten, Menschen, die psychisch erkrankt sind, zu beschäftigen oder einzustellen."
Aufgrund des Fachkräftemangels sei es für Arbeitgeber wirtschaftlich unerlässlich, Diskriminierung am Arbeitsplatz entgegenzusteuern. Das Thema ist laut Ataman im Aufbruch, Krankenkassen und Arbeitgeberverbände sehr interessiert.
Gesetzesänderung könnte Betroffene entlasten
Neben den Unternehmen sieht die Antidiskriminierungsbeauftragte auch die Gesetzgebung in der Verantwortung. "Wir brauchen einen Diskriminierungsschutz, der so gestaltet ist, dass Menschen, die wegen ihrer psychischen Erkrankung diskriminiert werden, wissen, dass sie geschützt sind."
Aktuell weise das Antidiskriminierungsgesetz (AGG) nur für Menschen mit Behinderung einen expliziten Schutz aus. Das sei bei psychisch Erkrankten nicht immer der Fall. Laut Ataman sollten psychisch Erkrankte deshalb durch einen Zusatz im AGG geschützt werden.
Julia Kunert berichtet aus dem ZDF-Hauptstadtstudio.
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