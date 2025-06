So arbeiten Diplomaten: Verstehen, wie die Welt tickt

Wer im Streitfall Verhandlungen führt, sei eine Einzelfallentscheidung, teilt das Auswärtige Amt auf ZDFheute-Anfrage mit. "Oft werden Personen auch als Symbol in Beratungen geschickt", erzählt Emil Brix. So habe Russland mit der Entsendung ihres Verhandlungsführers Wladimir Medinski in die Gespräche mit der ukrainischen Seite eine klare Botschaft kommuniziert. "Er ist nationalistisch eingestellt und ein enger Vertrauter von Wladimir Putin ", sagt Brix. Damit seien die Erfolgsaussichten der Verhandlungen von vorneherein sehr gering gewesen.