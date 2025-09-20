Teen Courts:Wenn Jugendliche über Straffälle entscheiden
In Schülergerichten simulieren Jugendliche keine Strafverhandlungen. Sie sprechen mit gleichaltrigen Beschuldigten über echte Taten und ihre Hintergründe - und suchen Lösungen.
Jugendliche, die statt erwachsener Richter*innen mit jungen Beschuldigten über die Tat sprechen und Auflagen festlegen: Das ist das Konzept sogenannter Teen Courts. In Deutschland engagieren sich fast 400 Schülerrichter*innen.
Fälle leichterer und mittlerer Kriminalität
Die Staatsanwaltschaft sucht geeignete Fälle aus und verweist sie an den Teen Court. Häufig geht es um Delikte wie Diebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung oder Bedrohung. Voraussetzung ist, dass der Sachverhalt geklärt ist, der Täter geständig ist, und er der Sitzung beim Schülergericht zustimmt.
Drei speziell ausgebildete Jugendliche bilden ein Schülergericht. In der Sitzung sprechen sie mit dem jungen Beschuldigten auf Augenhöhe. "Wir fragen die Beschuldigten, was sie in der Schule machen und wie sie mit ihren Freunden umgehen", erklärt der 17-jährige Liam Genscher.
Besserer Zugang zu Gleichaltrigen
Der Gedanke hinter den Teen Courts: Die jungen Beschuldigten reden mit Gleichaltrigen anders als mit Erwachsenen und öffnen sich eher.
Die Schülerrichter*innen haben mehr Zeit, die Hintergründe der Tat zu erörtern. Nicht selten decken sie Missstände im persönlichen Umfeld der Beschuldigten auf. Dann kann weitere Hilfe gesucht werden.
Individualisierte kreative Maßnahmen
Das Schülergericht verhängt keine Strafen, sondern der Tat angemessene Maßnahmen. Denkbar sind beispielsweise Anti-Aggressions-Trainings oder Kuchenbacken für das Altersheim.
Darüber hinaus sollten die Maßnahmen persönlichkeitsbildend sein, erläutert die 18-jährige Anna Hesse. Jugendliche, die Graffiti sprühen, malen oft ein Bild für den Teen Court. Bei schwereren Taten müssen die Beschuldigten Sozialstunden ableisten.
Viele jugendlichen Straftäter*innen haben eine schwierige Vergangenheit. "Im Projekt wird ihnen nochmal klar, dass man ihnen nicht immer zeigen muss, was sie alles nicht können", sagt Oliver Schillimat, Pädagoge und Leiter des Teen Courts Wiesbaden.
Gibt sich der Beschuldigte Mühe und erfüllt die Maßnahme, stellt die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren ein.
Bundesweit 21 Teen Courts
In vier Bundesländern gibt es Teen Courts. Vorreiter ist Bayern mit 14 Schülergerichten. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) betont nicht nur die höhere Akzeptanz der erarbeiteten Sanktionen, sondern sieht auch einen Mehrwert für den Rechtsstaat.
Sachsen-Anhalt ist ebenfalls überzeugt vom Konzept der Teen Courts. Das Schülergremium im Harz ist so erfolgreich, dass das Bundesland nun in weiteren Städten Schülergerichte einrichtet.
"Schülergerichte senden jungen Straftätern frühzeitig ein klares Signal und eröffnen ihnen gleichzeitig die Chance, ihr Verhalten zu reflektieren," erklärt Franziska Weidinger (CDU), Sachsen-Anhalts Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz.
Im sächsischen Zwickau, Bautzen, Chemnitz und Görlitz sind insgesamt 65 Schülerrichter*innen tätig. Die beiden hessischen Teen Courts können überdurchschnittlich viele Verfahren bearbeiten, weil ihr Projektleiter in Vollzeit für das Projekt tätig ist.
ZDFheute Infografik
Rheinland-Pfalz überlegte zwar, Teen Courts einzuführen, entschied sich jedoch unter anderem aufgrund des zusätzlichen Arbeitsaufwandes dagegen.
Überflüssig und elitär?
Kritiker*innen finden Teen Courts überflüssig. Die Staatsanwaltschaft habe bereits genug Möglichkeiten, erzieherisch auf die Täter*innen einzuwirken. Viele Verfahren würden dadurch eingestellt.
Pädagoge Schillimat sieht das anders. Es gehe darum, jugendliche Täter*innen direkt zu Beginn zu erreichen, sodass sie künftig straffrei sind. Mit Erfolg: Viele der Beschuldigten werden nicht mehr straffällig.
Auch der Kritik, die Teen Courts seien elitär, weil häufig Gymnasiast*innen über Jugendliche aus einem weniger privilegierten Umfeld urteilten, tritt Schillimat entgegen. Die Hilfe finde auf Augenhöhe statt. Jede*r könne sich bewerben, mitzumachen. Es komme auch vor, dass ehemalige Beschuldigte später Schülerrichter werden, so Schillimat.
Wertvolles Lernen für die Schülerrichter
Die Schülerrichter*innen nehmen sehr viel aus ihrem Ehrenamt mit. Sie lernen, Menschen aus unterschiedlichen Lebenssituationen vorurteilsfrei gegenüberzutreten und empathisch zuzuhören.
Miteinander reden und zuhören, ohne direkt zu verurteilen - wertvolle Fähigkeiten für ein demokratisches Zusammenleben.
