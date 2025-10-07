Was zahlt der Bund?:Warum Deutschland in Häfen investieren muss
Der Hamburger Hafen in drei Worten: riesig, unerlässlich - renovierungsbedürftig. Es geht um atemberaubende Summen und um die Frage: Wer zahlt?
Die Hamburger Köhlbrandbrücke ist wie ein vielfaches Symbol: Die Containerriesen sind ihr längst entwachsen, passen nicht mehr drunter durch. Der Verkehr ist stärker, als man sich beim Bau in den 70ern je vorstellen konnte. Der Neubau ist beschlossen, Bauzeit: bis 2040. Bausumme: um die vier Milliarden Euro. Der Bund will sich beteiligen, mit wieviel ist unklar.
So ist es immer, wenn es um Häfen geht: Es dauert lange, es kostet viel und was der Bund dazu beiträgt, ist zu wenig. Deutschlands Seehäfen haben einen Sanierungsbedarf von insgesamt 15 Milliarden Euro, so der Branchenverband VDS. Bisher gab der Bund ihnen pro Jahr rund 38 Millionen Euro.
Das sei viel zu wenig, meint die Hamburger Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD): "Wir machen hier eine Menge, was Gesamtdeutschland dient", sagt sie.
"Und insofern bin ich überzeugt davon, dass der Bund eigentlich hohes Interesse haben müsste, sich hier zu beteiligen", erklärt sie.
Hamburger Hafen als Rückgrat der Exportwirtschaft
Der Hamburger Hafen steht im Ranking europäischer Seehäfen auf Platz 3, er zählt zu den bedeutendsten Logistikstandorten Europas. Zuletzt verzeichnete er wieder gutes Wachstum. Doch will man nicht weiter hinter der Konkurrenz in Rotterdam und Antwerpen zurückfallen, muss einiges geschehen.
Indessen: Hafen-Modernisierung ist teuer. Ein Kilometer Kaimauer zum Beispiel kostet rund 40 Millionen Euro und etliche sind renovierungsbedürftig. Weitere Projekte im dreistelligen Millionenbereich umfassen:
- Landstrom-Anbindung für klimafreundliche Schifffahrt
- Flächen für neue Energien-Logistik
- Digitalisierung und Automatisierung der Containerbrücken
Der Ausbau des Wendekreises in der Elbe, der das zeitintensive Rückwärtsanlegen großer Containerschiffe erleichtern soll, kostet die Stadt sogar 1,1 Milliarden Euro.
Hinzu kommen neue militärische Aufgaben - erst kürzlich übten hier Bundeswehr und Blaulicht-Organisationen Truppenverlegungen über das Drehkreuz Hamburg.
Hafen-Investitionen als Wachstums-Motor
Das und die Wirtschaftskrise scheinen auch bei Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ein Umdenken bewirkt zu haben:
Doch so richtig tief will der Bund nicht in die Taschen greifen. Christoph Ploß, Koordinator für maritime Wirtschaft (CDU), verweist auf die 2,6 Milliarden Euro aus dem kommunalen Sondervermögen, das Hamburg zur Verfügung steht. Ein Teil davon müsse die Stadt in den Hafen investieren.
Das schließt die Hamburger Senatorin Leonhard nicht aus, trotzdem nennt sie Ploß' Aussage "einen Affront" - das Geld sei eigentlich für Straßen und Schulen gedacht und die Hafenmodernisierung eine gewaltige und nationale Aufgabe.
Doch Hamburg ist auch selbst schuld an der Bundes-Zurückhaltung. Der Stadtstaat lässt sich traditionell ungern reinreden beim Hafen. In anderen Ländern, etwa Niederlande oder Belgien, greift die Nationalregierung strategisch ein - Rotterdam oder Antwerpen liegen auch deshalb mittlerweile weit vor Hamburg.
Bundesbeteiligung dringend notwendig
Noch gilt im föderalen Deutschland: Hafen ist Ländersache. Doch nun ist Umdenken erforderlich, meint Jan Ninnemann, Hafenexperte von der HafenCity Universität: "Das Worst-Case-Szenario wäre, dass vom Bund nicht mehr Mittel bereitgestellt werden für die Hafenentwicklung. Das heißt, sie bleibt weiterhin Ländersache und das bedeutet, dass die Investitionsmittel nicht ausreichen, um die Modernisierungsbedarfe zu decken."
Neue Anforderungen im Hafen stellen alte politische Gewohnheiten in Frage. Es wird ein Test für Land und Bund, wie reformfähig beide sind.
Britta Hilpert leitet das ZDF-Studio in Hamburg.
