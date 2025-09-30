Spionage-Prozess um Ex-Krah-Mitarbeiter: Urteil erwartet

Das Oberlandesgericht Dresden spricht heute sein Urteil im Fall Jian G. Dem ehemaligen Mitarbeiter von AfD-Politiker Maximilian Krah wird Spionage für China vorgeworfen.

Die Bundesanwaltschaft fordert siebeneinhalb Jahre Haft für den "unermüdlichen und stolzen Mehrzweckagenten" G. bestreitet die Vorwürfe. Quelle: epa

Für den größten Spionageprozess des Jahres hat das Oberlandesgericht Dresden sich Zeit genommen: Am heutigen Dienstag, dem 13. Verhandlungstag, verkündet der Staatsschutzsenat sein Urteil gegen Jian G. und Yaqi X. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, für einen chinesischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein.

Es ist bei Weitem nicht der einzige Fall von Spionage in den letzten Jahren, allen voran mit Bezügen zu Russland und China. Dennoch sticht dieses Verfahren hervor - aufgrund seiner Dimension und wegen eines brisanten Details: Der Hauptangeklagte G. war fünf Jahre lang als Assistent für den damaligen EU-Parlamentarier Maximilian Krah (AfD) tätig.

Spionage für China im EU-Parlament?

Bereits seit 2002 soll der deutsche Staatsangehörige G. für den chinesischen Geheimdienst tätig gewesen sein. Besonderes Augenmerk dürfte indes auf der Zeit von 2019 bis 2024 liegen.

Ein ehemaliger Mitarbeiter des AfD-Politikers Krah soll für den chinesischen Geheimdienst spioniert haben.

In diesen Jahren arbeitete G. als Assistent für Krah, seinerzeit Abgeordneter im Europäischen Parlament. Diese Rolle soll G. ausgenutzt haben, um Zugang zu erhalten: zu Beratungen, zu Sitzungen - und vor allem zu Interna:

Dazu verschaffte sich Jian G. mehr als 500 Dokumente, darunter auch einige, die das Europäische Parlament als besonders sensibel eingestuft hatte. „ Mitteilung der Bundesanwaltschaft zur Anklageerhebung

Die Informationen soll G. dann an seinem Führungsoffizier beim chinesischen Geheimdienst, in Telefonaten als "großer Bruder" bezeichnet, weitergegeben haben.

Die Bundesanwaltschaft fordert deshalb siebeneinhalb Jahre Haft für den "unermüdlichen und stolzen Mehrzweckagenten" G. Der wiederum bestritt in seinem letzten Wort alle Vorwürfe:

Ich habe nicht für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet und bin unschuldig. „ Angeklagter Jian G.

Sein Verteidiger Hansjörg Elbs plädierte auf einen Freispruch, sprach von "Lücken in der Beweiskette" der Ankläger. Die Verhandlung insgesamt bezeichnete er als "geheimen Urkundenprozess", weil viele Beweismittel der Geheimhaltung unterlagen und deshalb nicht öffentlich erörtert wurden.

Ein ehemaliger Mitarbeiter des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah steht wegen Spionage-Vorwurfs vor Gericht.

Krah dementiert Vorwürfe

G. soll laut Anklage darüber hinaus Dossiers zum AfD-Führungspersonal erstellt haben - teils mit intimen Informationen, etwa über den Samenspender von einem der Kinder von Parteichefin Alice Weidel. Solche Details erfuhr G. angeblich direkt von seinem früheren Chef Maximilian Krah, der laut einem Spiegel-Bericht immer wieder Parteiinterna ausgeplaudert haben soll.

Der AfD-Politiker, selbst Zeuge in dem Verfahren, sagte aus, dass er nur aus den Medien vom Verdacht gegen seinen früheren Mitarbeiter erfahren hatte. Er sei auch nicht gewarnt worden. Generell gab sich Krah, heute Bundestagsabgeordneter, bei seiner Aussage überwiegend unwissend - auch in IT-Sicherheitsfragen.

Vorwürfe wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche bewirken, dass die Immunität des AfD-Politikers Maximilian Krah aufgehoben wurde.

G. habe Zugriff auf Krahs persönlichen Account gehabt, er selbst habe sich der "reinen Politik" widmen wollen. Die Sichtung von Dokumenten und Mails habe der AfD-Mann seinem Team überlassen, er selbst hasse "dieses Zeugs".

Gegen Krah, der schon häufiger durch pro-chinesische Positionen aufgefallen ist, laufen ebenfalls Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Dresden. Bei den Vorwürfen geht es um Bestechlichkeit und Geldwäsche - im Zusammenhang mit Zahlungen aus China. Der Deutsche Bundestag hat Krahs Immunität aufgehoben, Ermittler haben daraufhin seine Wohn- und Büroräume durchsucht.

Auch Spionage zu Rüstungsfragen?

Mitangeklagt ist Yaqi X., die anders als Jian G. chinesische Staatsbürgerin ist. Sie hatte als Mitarbeiterin eines Logistikunternehmens Zugang zum Flughafen Leipzig/Halle. Von dort soll sie G. Informationen über Flüge, Fracht und Passagiere zugespielt haben. Dabei soll es vor allem um Rüstungstransporte und Personen aus der deutschen Rüstungsindustrie gegangen sein.

Ein früherer Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah steht vor Gericht. Er soll für China spioniert haben.

X. ließ sich in der Verhandlung ein und gab zu, Informationen an G. weitergeleitet zu haben, vor allem mit Bezug zu Rüstungsfragen. Sie bestritt jedoch, von möglichen Spionageaktivitäten gewusst zu haben.

Die beiden Angeklagten führten nach Aussage von X. eine kurzzeitige Liebesbeziehung, auch danach habe sie ihn als Freund und Vertrauten wahrgenommen. Die Bundesanwaltschaft beantragte für X. eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten, ihre Verteidigerin plädierte auf eine Bewährungsstrafe.

Die Urteilsverkündung beginnt um 9.30 Uhr.