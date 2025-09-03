Ex-Mitarbeiter angeklagt: AfD-Mann Krah sagt im Spionage-Fall aus

Weil einer seiner ehemaligen Mitarbeiter unter Spionage-Verdacht steht, sagt AfD-Politiker Maximilian Krah heute vor dem Oberlandesgericht Dresden aus.

Im Prozess wegen Agententätigkeit für einen chinesischen Geheimdienst gegen seinen früheren Mitarbeiter soll der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah aussagen. Der Politiker der AfD ist am Mittwoch (9:30 Uhr) als Zeuge zur Verhandlung am Oberlandesgericht Dresden geladen.

Dem Angeklagten Jian G. wirft der Generalbundesanwalt vor, als Assistent in Krahs damaligem Abgeordnetenbüro im Europäischen Parlament von 2019 bis 2024 Informationen gesammelt und teilweise vertrauliche Dokumente an chinesische Stellen weitergereicht zu haben.

Ein früherer Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah soll für den chinesischen Geheimdienst spioniert haben. Seit heute steht er vor dem Oberlandesgericht Dresden. 05.08.2025 | 1:19 min

Außerdem habe er persönliche Informationen über AfD-Führungspersonal zusammengetragen sowie chinesische Dissidenten ausgespäht. Bereits ab 2002 soll der Deutsche laut Anklage Mitarbeiter eines chinesischen Geheimdienstes gewesen sein.

Weitere Verhandlungstermine angesetzt

Auf der Anklagebank sitzt zudem eine mutmaßliche Komplizin, die G. als Angestellte eines Logistik-Dienstleistungsunternehmens am Leipziger Flughafen zugearbeitet haben soll. Laut Anklage übermittelte sie G. wiederholt Daten über Flüge, Fracht und Passagiere - insbesondere zum Transport von Rüstungsgütern.

In dem Prozess sind bis Ende September sieben weitere Verhandlungstermine angesetzt. Krah war von 2019 bis 2025 Mitglied des Europäischen Parlaments und ist nun Bundestagsabgeordneter.