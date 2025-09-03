Ex-Mitarbeiter angeklagt: AfD-Mann Krah sagt im Spionage-Fall aus

Ehemaliger Mitarbeiter angeklagt:AfD-Mann Krah sagt im Spionage-Prozess aus
Weil einer seiner ehemaligen Mitarbeiter unter Spionage-Verdacht steht, sagt AfD-Politiker Maximilian Krah heute vor dem Oberlandesgericht Dresden aus.
Im Prozess wegen Agententätigkeit für einen chinesischen Geheimdienst gegen seinen früheren Mitarbeiter soll der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah aussagen. Der Politiker der AfD ist am Mittwoch (9:30 Uhr) als Zeuge zur Verhandlung am Oberlandesgericht Dresden geladen.
Dem Angeklagten Jian G. wirft der Generalbundesanwalt vor, als Assistent in Krahs damaligem Abgeordnetenbüro im Europäischen Parlament von 2019 bis 2024 Informationen gesammelt und teilweise vertrauliche Dokumente an chinesische Stellen weitergereicht zu haben.
Außerdem habe er persönliche Informationen über AfD-Führungspersonal zusammengetragen sowie chinesische Dissidenten ausgespäht. Bereits ab 2002 soll der Deutsche laut Anklage Mitarbeiter eines chinesischen Geheimdienstes gewesen sein.
- Prozessauftakt gegen Jian G.: Spionierte Ex-Mitarbeiter von Krah für China?
- Spionage für China beim US-Militär? Anklage in Koblenz
Weitere Verhandlungstermine angesetzt
Auf der Anklagebank sitzt zudem eine mutmaßliche Komplizin, die G. als Angestellte eines Logistik-Dienstleistungsunternehmens am Leipziger Flughafen zugearbeitet haben soll. Laut Anklage übermittelte sie G. wiederholt Daten über Flüge, Fracht und Passagiere - insbesondere zum Transport von Rüstungsgütern.
In dem Prozess sind bis Ende September sieben weitere Verhandlungstermine angesetzt. Krah war von 2019 bis 2025 Mitglied des Europäischen Parlaments und ist nun Bundestagsabgeordneter.
Mehr zur AfD
- mit Video
Abspaltung im Stadtrat:Chemnitz hat nun zwei AfD-Fraktionen
- mit Video
Todesfälle ohne Fremdverschulden:NRW: Inzwischen sechs AfD-Politiker gestorben
- Interview
Politologe zum Umgang mit Partei:Wie viel Macht hat die AfD im Parlament?