Ex-Mitarbeiter von Maximilian Krah wegen Spionage angeklagt

Krah-Assistent verschaffte sich Zugang zu Dokumenten

In dieser Zeit soll er außerdem Informationen über führende AfD-Politiker zusammengetragen haben. In den Jahren 2023 und 2024 spähte er laut Bundesanwaltschaft überdies chinesische Oppositionelle und Dissidenten in Deutschland aus. Hierzu habe er sich in sozialen Netzwerken als Kritiker der chinesischen Staatsführung ausgegeben und so versucht, an Informationen und Personalien von tatsächlichen Dissidenten zu gelangen. Inwiefern ihm dies gelang, ließ die Bundesanwaltschaft offen.