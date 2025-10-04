Aus für Pflegegrad 1? Bund-Länder-Arbeitsgruppe ist dagegen

Den Pflegegrad 1 abschaffen - diese Spar-Idee sorgte für Empörung. Ein internes Papier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe spricht sich nun für die Variante Beibehalten, aber Ändern aus.

Die Bundesregierung diskutiert offenbar über eine mögliche Abschaffung des Pflegegrads 1. Aus der Opposition gibt es Kritik. Auch die SPD weist die Überlegungen zurück. 28.09.2025 | 1:41 min

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die seit Juli über eine große Pflegereform berät, will den Pflegegrad 1 nicht abschaffen. In einem internen Papier von Ende September bewertet das Gremium, beziehungsweise die Fachebene, den Pflegegrad 1 als "grundsätzlich positiv". Mit ihm könnten pflegebedürftige Menschen frühzeitig erreicht werden.

Die Fach-AG empfiehlt "den Ministerinnen und Ministern/Senatorinnen und Senatoren, die Einstufung in Pflegegrad 1 im Rahmen des Begutachtungsinstruments beizubehalten". Gleichzeitig wird empfohlen, die Auswirkungen einer "Rückführung der Schwellenwerte in den Pflegegraden 1, 2 und 3" zu überprüfen.

Die gesetzliche Pflegeversicherung kann laut Gesundheitsministerin Warken auch künftig nur einen Teil der Kosten auffangen. Nun soll eine Arbeitsgruppe eine Reform zur Finanzierung erarbeiten. 07.07.2025 | 1:25 min

Übersetzt heißt das: Es soll geklärt werden, welche Folgen es hätte, wenn die Bedingungen für einen bestimmten Pflegegrad wieder verschärft werden würden.

In der Fachgruppe kommt man also nicht zu dem Ergebnis, den Pflegegrad 1 abzuschaffen, sondern zur Frage, wer überhaupt als pflegebedürftig eingestuft werden soll.

Über diesen Weg könnte die Zahl der Bedürftigen sinken, könnten also entsprechende Leistungen eingespart werden.

Zum Internationalen Tag der Pflegenden wird am Beispiel einer Frau, die ihren demenzkranken Ehemann pflegt, gezeigt, welche Anträge auf Unterstützung je nach Bedarf und Situation wo zu stellen sind. 12.05.2025 | 2:45 min

Was bedeutet der Pflegegrad 1?

Den Pflegegrad 1 gibt es seit 2017. Damals wurden aus drei Pflegestufen fünf Pflegegrade. Der erste Grad soll die Menschen berücksichtigen, die "bei geringer Beeinträchtigung der Selbständigkeit" einen gewissen Hilfebedarf haben. Besonders die Menschen, die durch eine beginnende Demenz in ihrem Alltag eingeschränkt sind.

Beim Pflegegrad 1 geht es zum Beispiel um den sogenannten Entlastungsbeitrag, der seit 1. Januar 2025 monatlich 131 Euro beträgt. Dieser Betrag wird nicht ausgezahlt, sondern kann für Tagespflege, Kurzzeitpflege, für eine Unterstützung im Haushalt mit der Pflegekassen verrechnet werden.

Fast fünf Millionen Menschen pflegen Angehörige zu Hause. Um sie zu unterstützen, wird seitens der Bundesregierung überlegt, ein Pflegegeld als Lohnersatz einzuführen. 10.06.2025 | 1:57 min

Weiterhin geht es um Zuschüsse von bis zu 4.180 Euro, etwa wenn eine Wohnung oder ein Haus barrierefrei umgebaut werden müssen. Und es geht um Pflegehilfsmittel von monatlich 42 Euro, die Bedürftigen für Hygieneartikel zustehen.

Diese Leistungen stehen auf dem Prüfstand. Die dahinterstehende Frage in den Beratungen der Arbeitsgruppe: Welche Leistungen helfen den Pflegebedürftigen tatsächlich, um ihre Lage zu verbessern und welche nicht?

In den Pflegegrad 1 sind in Deutschland rund 860.000 Menschen eingestuft.

So viele Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Was will die Koalition?

Im Koalitionsvertrag war vereinbart worden, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einzusetzen, um angesichts von Finanzlöchern und steigenden Beiträgen Ideen für eine grundsätzliche Pflegereform zu entwickeln.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken setzte diese Arbeitsgruppe, die sich meist auf der Fachebene zusammenschaltet, im Juli ein. Am 13. Oktober wird es erste Zwischenergebnisse geben. Ob diese öffentlich präsentiert werden, ist noch nicht geklärt. Im Dezember soll dann das vorläufige Endergebnis vorliegen. Vorläufig, weil dann weiter beraten wird, dann allerdings öffentlich.

Die Koalition will die Finanzsituation sowohl der Pflege- als auch der Krankenversicherung stabilisieren. Ministerin Warken hatte zuletzt angekündigt, dass 2026 und 2027 die Beiträge nicht weiter steigen werden. Die Koalition sei sich einig. Allerdings rätseln Experten, wie sie dieses Ziel erreichen will.