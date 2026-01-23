Für die nordrhein-westfälische Landtagswahl 2027 hat sich die SPD auf einen Spitzenkandidaten geeinigt - den bisherige Fraktionschef Jochen Ott. Der Plan: eine Aufholjagd zur CDU.

Der Düsseldorfer SPD-Fraktionschef Jochen Ott wurde einstimmig als Spitzenkandidat für die SPD Nordrhein-Westfalen gewählt. Sein Fokus: soziale Gerechtigkeit. 23.01.2026 | 2:07 min

SPD-Landtagsfraktionschef Jochen Ott soll seine kriselnde Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2027 führen - und CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst herausfordern.

Das SPD-Präsidium schlug dem Landesvorstand den 51-jährigen aktuellen Oppositionsführer im Landtag einstimmig vor, wie aus Parteikreisen verlautete. Mehr als ein Jahr vor der nächsten Wahl startet die seit Jahren mit sinkenden Wahlergebnissen kämpfende NRW-SPD damit früh in eine Aufholjagd.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Jochen Ott, in einer Plenarsitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen. Quelle: dpa

Schwere Aufgabe für SPD

Für die NRW-SPD ist es der nächste Versuch, wieder den Vorsitz im bevölkerungsreichsten Bundesland zu bekommen - die Sozialdemokraten sind seit 2017 nicht mehr an der Regierung in NRW. Zuletzt war Hannelore Kraft bis 2017 SPD-Ministerpräsidentin.

Wüst hatte im Oktober 2021 CDU-Ministerpräsident Armin Laschet abgelöst und führt seit 2022 das erste schwarz-grüne Bündnis in NRW. Bei einem am 13. Juni geplanten Aufstellungsparteitag der NRW-SPD soll Ott offiziell zum Spitzenkandidaten gekürt werden.

Die NRW-Wahl gilt als Stimmungstest für den Bund. Die CDU liegt vorn, die AfD schafft es auf Platz drei. NRW-Ministerpräsident Wüst dazu im ZDF. 14.09.2025 | 4:56 min

Die regierende CDU wartet mit der Nominierung ihrer Spitzenkandidatur bis kommendes Jahr. Erst dann wird klar, ob Wüst wieder als Nummer 1 antritt.

SPD-Wahlergebnisse erreichen historische Tiefstände

Auf den einstigen Oberstudienrat Ott, der sich einen Ruf als angriffslustiger und scharfzüngiger Kritiker der CDU-geführten Landesregierung gemacht hat, kommt eine schwere Mission zu. Die Wahlergebnisse der SPD erreichen in dem Bundesland, das einst als ihr Stammland bezeichnet wurde, seit mehreren Jahren historische Tiefstände.

Bei der Landtagswahl 2022 war die SPD in NRW auf 26,7 Prozent abgesackt, während die CDU mit 35,7 Prozent klar siegte. Bei der Kommunalwahl im vergangenen September erreichten die Sozialdemokraten landesweit 22,1 Prozent, die CDU kam auf 33,3 Prozent.

Bei den Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die SPD ihre "Herzkammer" Dortmund an die CDU verloren. Die drei Oberbürgermeister-Kandidaten der AfD scheiterten. Ein Überblick. 28.09.2025 | 2:30 min

Jüngere Umfragen zeichnen ein noch düsteres Bild und sehen die SPD nur noch bei 18 bis 19 Prozent. Die CDU liegt dagegen schon während der gesamten Wahlperiode mit großem Vorsprung vor der SPD. Unter ihrem Landesparteichef Wüst kommt sie in Umfragen in der Spitze sogar auf bis zu 40 Prozent Wählerzustimmung.

Bas und Link wollten nicht kandidieren

Auf der Suche nach einem Spitzenkandidaten oder einer Kandidatin hatten die bundesweit bekannte Arbeitsministerin und SPD-Bundesvorsitzende Bärbel Bas sowie der erst im September wiedergewählte Duisburger Oberbürgermeister Sören Link abgewunken.

Erst Hartz IV, dann Bürgergeld, jetzt Grundsicherung. Keine Partei wird so sehr mit diesen Reformen verbunden wie die SPD. Jetzt will sie Härte zeigen. Das ging schon mal schief. 10.10.2025 | 1:51 min

Auch die Co-Landesparteichefin Sarah Philipp aus Duisburg war als Option gehandelt worden. Als Problem gilt allerdings, dass das Führungspersonal der SPD - wie etwa die beiden Landesparteivorsitzenden Achim Post und Philipp - den Menschen in NRW laut Umfragen wenig bekannt ist.

Fraktionschef Ott gilt als Angriffsspieler

Das gilt auch für Fraktionschef Ott, obwohl der Posten des SPD-Oppositionsführers im Landtag einer der wenigen ist, der noch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit verschafft.

Gleich fünf Landtagswahlen finden 2026 statt. Los geht es am 8. März in Baden-Württemberg, wo dem grünen Ministerpräsidenten nach jetzigem Stand wahrscheinlich ein CDU-Politiker folgen wird. 06.01.2026 | 2:43 min

Ott hatte den Landtagsfraktionsvorsitz im Mai 2023 übernommen. Zuvor war 2022 sein Vorgänger Thomas Kutschaty als SPD-Spitzenkandidat an Wüst gescheitert. Der Vater von drei Töchtern hatte vor seinem Einzug in den Landtag 2010 an der Gesamtschule in Brühl Geschichte, Sozialwissenschaften und katholische Religion unterrichtet.

Im Landtag gilt der Bildungsexperte als leidenschaftlicher Angriffsspieler und überzieht Ministerpräsident Wüst oft mit hitziger Kritik: Schwarz-Grün finde keine Antworten auf die Armutsentwicklung in NRW, die Wohnungsnot und die "Bildungskatastrophe".

Quelle: dpa, AFP