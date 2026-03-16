  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Boris Palmer will Tübingens Oberbürgermeister bleiben

Nach Landtagswahl in Baden-Württemberg:Boris Palmer hat keine Ambitionen auf Ministeramt

|

Die Debatte scheint ein Ende zu haben: Palmer möchte weiterhin in seinem Amt bleiben. Zuvor wurde spekuliert, ob er Minister in der Landesregierung unter Cem Özdemir werden könnte.

Boris Palmer und Cem Özdemir vor einem Solarthermie-Park, Palmer redet und gestikuliert.

Boris Palmer will Oberbürgermeister von Tübingen bleiben. Er habe seine Entscheidung dem künftigen Ministerpräsidenten Özdemir mitgeteilt. Zuvor war spekuliert worden, er könne Minister werden.

16.03.2026 | 0:34 min

Boris Palmer (parteilos) will Oberbürgermeister in Tübingen bleiben. Das habe er Grünen-Politiker Cem Özdemir gesagt, teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit und bestätigte damit einen Bericht von "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten". Zuvor hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass Palmer Minister in der künftigen Landesregierung werden könnte.

Özdemir hatte im Wahlkampf die Nähe zu Palmer gesucht, der früher den Grünen angehörte und inzwischen parteilos ist. Palmer hatte Özdemir wiederholt seinen Rat und seine Unterstützung angeboten, sich aber nie klar zu den Spekulationen geäußert, dass er Minister in einer Landesregierung von Özdemir werden könnte.

Schaltgespräch zwischen der Moderatorin Marietta Slomka und dem Grünen Spitzenkandidat Cem Özdemir

"Das Ausgreifen in alle Lager hat erkennbar funktioniert", so Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir. Mit der CDU wolle er nun "vertrauensvoll zusammenarbeiten".

08.03.2026 | 4:08 min

39 Prozent einer Umfrage unterstützen Palmer

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hatte jüngst ergeben, dass sich mehr als ein Drittel der Menschen im Südwesten wünscht, dass Palmer nach der Landtagswahl eine Rolle auf Landesebene spielt.

39 Prozent gaben an, Palmer solle nach der Wahl ein Amt in der Landespolitik bekommen. Dagegen sprachen sich 18 Prozent der Befragten aus, 21 Prozent hatten keine Meinung, und weitere 21 Prozent kannten Palmer nicht.

Nach Skandal bei Grünen ausgetreten

Palmer war zu Beginn seiner Karriere Landtagsabgeordneter und ist seit 2007 Oberbürgermeister von Tübingen. Er war bereits als möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) gehandelt worden, bevor er 2023 nach mehreren Skandalen bei den Grünen austrat. Er ist unter anderem wegen rassistischer Äußerungen umstritten.

Boris Palmer gestikulierend im TV-Studio von Markus Lanz.

Tübingens Oberbürgermeister Palmer betont bei "Lanz", die Zahl der Gewalttaten sei deutlich zurückgegangen. Bestimmte Nationalitäten seien statistisch allerdings überrepräsentiert.

11.09.2025 | 1:13 min

Über Palmers Rolle gibt es seit längerem immer wieder Diskussionen. So hatte sich der 53-Jährige selbst kürzlich offen für eine Rückkehr zu den Grünen gezeigt. Auch führende Köpfe der Grünen hatten immer wieder Signale der Annäherung gesendet. Spitzenkandidat Özdemir hatte schon vor längerer Zeit gesagt, er würde sich wünschen, dass es für Palmer einen Weg zurück in die Partei gebe. Baden-Würrtembergs Ministerpräsident Kretschmann hatte gesagt:

Es wäre schön, wenn er wieder zurückkehrt.

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Würrtemberg

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress im Beitrag "Boris Palmer will Oberbürgermeister bleiben" am 16.03.2026 um 18:02 Uhr.
Themen
Cem ÖzdemirBaden-Würrtemberg

Mehr zur Wahl in Baden-Württemberg

  1. Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Spitzenkandidat Landtagswahl Baden-Württemberg, macht bei der Wahlparty seiner Partei am 08.03.2026 in Stuttgart eine Geste und reckt den kleinen Finger der rechten Hand hoch.
    Analyse

    Grüne stärkste Kraft in Baden-Württemberg:Özdemir punktet als Person: Drei Gründe für den Wahlsieg

    von Max Schwarz und Luisa Houben
    mit Video6:37
  2. Cem Özdemir

    Landtagswahl in Baden-Württemberg:Die Grünen gewinnen knapp vor der CDU - AfD auf Platz drei

    von Carsten Hauptmeier
    mit Video1:39
  3. Friedrich Merz guckt skeptisch
    Analyse

    CDU verliert Wahl in Baden-Württemberg:Ein Denkzettel - auch für Friedrich Merz und Schwarz-Rot

    von Dominik Rzepka
    mit Video1:10
  4. Karte mit den Wahlkreisen in Baden-Württemberg, dahinter das Heidelberger Schloss, daneben eine Flagge des Bundeslandes
    Grafiken

    Landtagswahlergebnisse in Karten:Baden-Württemberg: So haben die Wahlkreise abgestimmt

    von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz
    mit Video80:38