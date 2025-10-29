  3. Merkliste
Mindestlohn: Kabinett beschließt schrittweise Erhöhung bis 2027

Der Mindestlohn soll bis zum Jahr 2027 auf 14,60 Euro steigen - die Regierung bringt die schrittweise Anhebung auf den Weg.

Eine Reinigungsfrau mit Wagen geht durch einen Flur, im Vordergrund sind Geldscheine zu sehen. (Symbolbild)

Von der Erhöhung des Mindestlohns sind Schätzungen zufolge zehn bis zwölf Prozent der Jobs betroffen.

Quelle: Sven Simon

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland steigt bis Anfang 2027 auf 14,60 Euro pro Stunde. Die Bundesregierung hat an diesem Mittwoch eine entsprechende Verordnung von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) beschlossen.

Demnach steigt der Mindestlohn in zwei Schritten:

  • Zum 1. Januar 2026 von derzeit 12,82 Euro auf 13,90 Euro
  • Zum 1. Januar 2027 auf 14,60 Euro

So ist der Mindestlohn gestiegen

Die Regierung setzt damit einen Beschluss der Mindestlohnkommission aus Gewerkschaften und Arbeitgebern vom Juni dieses Jahres um. Von der Erhöhung könnten nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes bis zu 6,6 Millionen Jobs profitieren.

SGS Neuhann: Teil der Mindestlohn-Erhöhung

Warum braucht es einen Mindestlohn? ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann im ZDF heute journal zum Sinn einer Lohnuntergrenze.

27.06.2025 | 2:48 min

Größte Erhöhung seit Einführung des Mindestlohns

Bas sprach von einer Anhebung um fast 14 Prozent. Dies sei die größte sozialpartnerschaftlich beschlossene Lohnerhöhung seit Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 mit 8,50 Euro.

Das ist ein wichtiger Schritt für mehr Gerechtigkeit und Anerkennung derer, die unser Land Tag für Tag am Laufen halten.

Bärbel Bas (SPD), Arbeitsministerin

Nach den Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU hatten die Sozialdemokraten zunächst in Aussicht gestellt, dass der Mindestlohn bereits im kommenden Jahr auf etwa 15 Euro steige.

Bas dämpfte Befürchtungen in Teilen der Wirtschaft, die Lohnerhöhung könnte zu Jobverlusten führen. Durch die schrittweise Anhebung könnten die Unternehmen "die steigenden Kosten verantwortungsvoll über zwei Jahre verteilen", sagte die SPD-Politikerin.

Saisonarbeit

Agrarminister Alois Rainer prüft Ausnahmen vom Mindestlohn für Saisonarbeiter.

30.06.2025 | 1:47 min

BA: Erhöhung verringert Lohnungleichheit

Mit der Verordnung erhöhen sich die Lohnkosten für die Arbeitgeber, deren Beschäftigte bisher einen geringeren Lohn erhalten, nach Schätzungen für 2026 um etwa 2,18 Milliarden Euro und für 2027 um etwa 3,44 Milliarden Euro.

Von der Anhebung sind dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge etwa zehn bis zwölf Prozent der Beschäftigungsverhältnisse betroffen. Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (BA) geht davon aus, dass das Ausmaß des Niedriglohnsektors und der Lohnungleichheit in Deutschland dadurch verringert werde.

Gleichzeitig weist das IAB darauf hin, dass die steigenden Lohnkosten für die Betriebe Anpassungserfordernisse mit sich brächten, "die auch zu negativen Effekten führen könnten".

Martin Brambach in der fiktiven Rolle des Versicherungskaufmanns Schrader hinter der ZDF-Journalistin Sarah Tacke

Spitzenverdiener vs. Niedriglöhner: Die Doku fragt, wie gerecht Gehälter verteilt sind – und warum Transparenz fehlt. Wer verdient viel, wer viel zu wenig?

02.09.2025 | 43:38 min
Quelle: Reuters

