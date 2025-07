Mindestlohn: Ausnahme für Saisonarbeiter in der Landwirtschaft?

Zum Beispiel Katya, eine Sekretärin aus der Ukraine . Oder Anna aus Moldau, dort hat sie in Supermärkten gearbeitet. Oder Nadiia, eine Lehrerin aus der Ukraine: dort ohne Job, weil viele Kinder wegen des Krieges im Ausland sind. "In Deutschland kann man das Drei- bis Vierfache verdienen", sagt sie.

Bauernverband fordert Mindestlohn-Ausnahme

Landwirt: Wenn Löhne steigen, steigen auch die Preise

Befürchtung der Bauern: Wenn ihre Produkte teurer werden, wird billigere Importware - jetzt schon in vielen Supermärkten zu sehen - auf die Märkte drängen. Denn anderswo in Europa ist der Mindestlohn deutlich niedriger. Deutschland liegt nach Luxemburg, den Niederlanden und Irland auf Rang vier.

Doch in Frankreich , sagt der Bauernverband, müssten nur 11,88 Euro gezahlt werden, in Spanien (Hauptkonkurrent etwa bei Gemüse) 8,37 Euro und in Polen (Hauptkonkurrent bei Äpfeln) 7,08 Euro.

Bauernverband will Lohnniveau einfrieren

Landwirt musste Anbauflächen bereits reduzieren

Ihr Chef sieht das anders: "Es läuft etwas aus dem Ruder, wenn Personen, deren Lebensmittelpunkt und ganzjährige Kosten nicht in Deutschland sind, für ein bis zwei Monate Arbeit hier als ungelernte Kraft das Drei- bis Vierfache mehr verdienen als im Heimatland in ihrem erlernten Beruf als Fachkraft."

"Pflücken statt bücken" steht an seinen Feldern. Erdbeeren wachsen nicht mehr am Boden, sondern in endlos langen Reihen in Rinnen in Körperhöhe. Die Kundschaft pflückt im Vorbeigehen. Auch Umbergs Arbeitskräfte werden in Zukunft zwar mehr verdienen - aber er wird wohl weniger von ihnen brauchen.