Schwarzarbeit: Barbershop-Mitarbeiter müssen Ausweise dabei haben

Mit einem neuen Gesetz will die Bundesregierung gegen Schwarzarbeit in Barbershops vorgehen.

Er hat schon viele Barbershops kommen um gehen sehen. Emre A. (Name von der Redaktion geändert) betreibt seinen Salon schon seit fast 30 Jahren. Zwischenzeitlich waren es fünf Läden, heute einer am Rande der Stadt. Barbershops wie seiner sollen in Zukunft genauer untersucht werden können. Der Vorwurf: Schwarzarbeit.

Schwarzarbeit in Barbershops kein Einzelfall

Emre A. kennt einige Salons, auf die das auch zutrifft. Einige Mitarbeiter werden nicht offiziell angemeldet, erhalten keinen Mindestlohn und zahlen keine Steuern. Es gibt Läden, in denen acht Leute arbeiten und nur zwei angemeldet sind, berichtet A. Und der Chef? Der fährt ein "dickes Auto". Das sei kein Einzelfall, so der gebürtige Türke.

Er selbst hält sich nach eigener Aussage schon immer an alle Regeln, hat aber natürlich einen Nachteil. Zwar findet er es "peinlich", Menschen schwarz arbeiten zu lassen, diese Läden können aber deutlich günstigere Preise anbieten. Am Ende sei er der "Dumme".

Klingbeil sieht Hinweise auf Geldwäsche

Künftig Ausweispflicht im Barbershop

Barbershops werden in dem neuen Gesetz als besonders anfällige Branche für Schwarzarbeit aufgenommen. Die Mitarbeiter dort müssen künftig immer ihre Ausweise dabei haben. Außerdem sollen sie beweisen, dass sie in dem entsprechenden Laden angestellt sind. Tun sie das nicht, drohen Bußgelder von bis zu 5.000 Euro.

So soll verhindert werden, dass Mitarbeiter bei Kontrollen als Bruder, Schwester oder Neffe der Inhaber ausgegeben werden, die gerade zufällig in dem Laden aushelfen. Arbeitgeber müssen Mitarbeiter außerdem sofort an die Rentenversicherung melden, spätestens am ersten Tag ihrer Anstellung.