Merz im Bundestag: "Nur Stärke bewahrt Frieden"

Kanzler Merz fordert in seiner Regierungserklärung im Bundestag, Europa müsse eine "Friedensmacht" werden. Dafür brauche es militärische, wirtschaftliche und politische Stärke.

Vor dem EU-Gipfel nächste Woche in Brüssel gibt Kanzler Merz heute im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Im Anschluss folgt eine Aussprache. 16.10.2025

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine militärische Stärkung Europas gefordert. Nur mit militärischer Stärke könne Europa eine "Friedensmacht sein in der Welt", sagte Merz am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag in Berlin.

In dieser rauer werdenden und gewordenen Welt gilt: Nur Stärke bewahrt Frieden, Schwäche bringt den Frieden ins Wanken. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Merz verweist auf "historische Lehren"

"Frieden in Freiheit gelingt nur, wenn er unterlegt ist mit Stärke - mit wirtschaftlicher Stärke, mit politischer Stärke und Entschlossenheit und auch mit militärischer Stärke", sagte der Kanzler weiter.

Eine der "historischen Lehren" aus der europäischen Geschichte sei: "Jedes einzelne europäische Land ist auf sich gestellt wirtschaftlich und politisch zu klein, um das Weltgeschehen wirklich mitzubestimmen. Aber im Verbund mit allen zusammen haben wir alle Möglichkeiten, die Entwicklung der Welt zum Besseren zu gestalten."

Merz dankt Trump und Netanjahu für Waffenruhe-Abkommen

Merz verwies in diesem Zusammenhang auf das am Montag unterzeichnete Waffenruhe-Abkommen zum Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Dieses habe gezeigt: "Politisches Handeln macht einen Unterschied in dieser Welt zum Guten wie zum Schlechten." Ausdrücklich dankte der Kanzler US-Präsident Donald Trump, dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und arabischen Staatschefs, die das Abkommen möglich gemacht hätten.

Israel droht der Hamas, die Waffenruhe zu beenden, sollte diese sich nicht an das vereinbarte Abkommen halten. Bisher wurden noch nicht alle toten israelischen Geiseln übergeben. 16.10.2025 | 0:26 min

"Das alles ist möglich gewesen, weil Staats- und Regierungschefs zusammengearbeitet haben und weil sie an ihrer Entschlossenheit keinen Zweifel gelassen haben, diesen schrecklichen Krieg zu beenden", sagte Merz.

Ihnen gilt unser aller Dank. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler