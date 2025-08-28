Merz: Antrittsbesuch bei Marine-Hauptquartier für Ostsee

Besuch in Rostock und Warnemünde:Merz bekräftigt Stärkung der Marine in Ostsee
Kanzler Merz hat beim Besuch der deutschen Marine in Rostock die Bedeutung der Streitkräfte in der Ostsee betont. Er besuchte das Hauptquartier "Commander Task Force Baltic".
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seinem Antrittsbesuch bei der Marine die Bereitschaft der Bundesregierung bekräftigt, die Bundeswehr und deren Teilstreitkräfte auch in Zukunft massiv zu unterstützen.
Das sagte Merz an Bord der Fregatte "Bayern" im Seegebiet vor Warnemünde. "Und deshalb will ich sagen, wir werden in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren alles tun, die Freiheit, den Frieden und die territoriale Integrität des Bündnisgebietes zu schützen", so der Kanzler.
Die Landes- und Bündnisverteidigung sei seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 notwendiger geworden.
Merz hatte zuvor in Rostock im Marinekommando mit Marineinspekteur Jan Christian Kaack gesprochen und das neue nationale Hauptquartier "Commander Task Force Baltic" (CTF) besichtigt. Das 2024 gegründete CTF plant maritime Operationen und Übungsvorhaben und führt von der Nato zugeteilte Seestreitkräfte in Frieden, Krise und Krieg.
15.300 Soldaten bei Marine
Die Deutsche Marine zählt etwa 15.300 Soldatinnen und Soldaten. Sie ist nach der Luftwaffe (28.000) und dem Heer (63.000) die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr.
Merz flog mit dem Hubschrauber von der Fregatte zurück an Land. Er reist anschließend nach Frankreich, wo er in Toulon mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Abend isst.
