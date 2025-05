Merz: Warum der EPG-Gipfel für den Kanzler so wichtig ist

Das charakterisiert die Idee der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG). So heißt dieses pro-westliche Format, das sich alle sechs Monate in einer anderen europäischen Hauptstadt trifft. Die EPG war vor einigen Jahren eine Antwort von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Russlands Einmarsch in die Ukraine . Damit sollen auch jene Staaten regelmäßig mit der EU im Austausch sein, die ihr nicht angehören.