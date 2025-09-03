Koalitionsausschuss: Schwarz-Rot berät über Reformen

Bei einem Koalitionsausschuss haben sich die Spitzen von Union und SPD bemüht, Einigkeit zu demonstrieren. Kanzler Merz lud zu einem Stahlgipfel ein.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Quelle: dpa

Nach der Debatte innerhalb der schwarz-roten Koalition über den Sozialstaat hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) überzeugt gezeigt, dass die Regierung noch in diesem Jahr wichtige Eckpunkte vereinbaren wird.

Merz: Haben uns gut verständigt

Er habe mit Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) "ganz offen über die Diskussion der letzten Tage gesprochen", sagte er bei einer Pressekonferenz zum ersten Koalitionsausschuss der Parteispitzen von CDU, CSU und SPD nach der Sommerpause.

Man sei sich einig, dass man den Sozialstaat in seinen "wichtigsten Funktionen erhalten wolle" - gleichwohl notwendige Reformen unabdingbar seien. Die Arbeiten dazu gingen bald ins Detail. Merz bekräftigte, man habe sich in der Sache "wirklich gut verständigt".

Merz: Fördern und Fordern

Ziel sei es, den Weg vom Bürgegeld zu einer "neuen Grundsicherung" zu ebnen, wie sie im Koalitionsvertrag beschrieben wurde. Diese müsse "den Ansprüchen gerecht [werden], dass wir fördern und fordern", so Merz.

Missbrauch bei Sozialleistungen solle so unter Kontrolle und Menschen zurück in den Arbeitsmarkt gebracht werden. Merz verwies abermals auf die derzeitige hohe Zahl an Arbeitslosen in der Bundesrepublik.

Schlagbatausch zwischen Merz und Bas

Das Sozialsystem mit Rente, Kranken- und Pflegeversicherung, Bürgergeld und anderen Leistungen droht wegen der Konjunkturschwäche und der demografischen Entwicklung für die Beitragszahler immer teurer zu werden.

In vergangenen Tagen hatten sich Merz und Sozialministerin Bas einen Schlagabtausch über die Milliardenkosten fürs Soziale geliefert. Merz betonte mehrfach, man könne sich den Sozialstaat so wie heute nicht mehr leisten. Bas nannte das "Bullshit".

Stahlgipfel geplant

Bundeskanzler Merz lud die angeschlagene Stahlindustrie zu einem Gipfel ins Kanzleramt ein. "Das Ziel lautet: Wir, ich möchte, dass wir auf Dauer Stahlproduktion in Deutschland erhalten. Wie wir dieses Ziel erreichen können, das wollen wir mit den Erzeugern und auch mit den Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern besprechen", sagte der CDU-Chef nach Beratungen der Koalitionsspitzen in Berlin.

Die deutsche Stahlindustrie stehe aktuell gleich von zwei Seiten unter Druck, sagte Merz: Durch Zölle, die sie in den USA bezahlen müssten und durch Dumping-Angebote aus China. Auch die schwache Nachfrage im Inland macht den Unternehmen zu schaffen, genau wie hohe Energiepreise. Deshalb hatten Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und auch mehrere Bundesländer bereits wiederholt ein Branchentreffen zu möglichen Hilfen gefordert.