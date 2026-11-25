Bei "Lanz" sprach Jürgen Trittin von einer "Realpolitisierung" der Berliner Linken. Mathias Middelberg warnte mit Blick auf den Haushalt vor einem Kurs "in Richtung Abgrund".

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 24. November 2026 in voller Länge. 25.11.2026 | 75:57 min

Die Berliner Linksfraktion hat die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde ausgeschlossen. In einer geheimen Abstimmung votierte die erforderliche Mehrheit der Fraktionsmitglieder für diesen Schritt. Laut dem Linken-Fraktionschef Tobias Schulze habe es 33 Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen und vier Enthaltungen gegeben. Die Entscheidung galt als richtungsweisend für die laufenden Koalitionsgespräche von SPD, Grünen und Linken.

Der Chefredakteur von "Table.Briefings", Michael Bröcker, sagte am Dienstagabend bei "Markus Lanz", im Vorfeld der Abstimmung sei innerhalb der Berliner Linken intensiv "geworben, verhandelt und diskutiert" worden. Zudem seien Zusagen für das eine oder andere Amt in einer künftigen Regierung gemacht worden, um die Mitglieder der Linksfraktion davon zu überzeugen, dass Vanessa Emde mit ihren Ansichten nicht länger Teil der Fraktion sein sollte. Mit ihrem Ausschluss sei nun auch der Weg für ein Linksbündnis frei, da Emde das zentrale Hindernis dargestellt habe.

Die Berliner Linke hat die Abgeordnete Vanessa Emde aus ihrer Fraktion ausgeschlossen. Den Schritt habe man sich laut dem Fraktionsvorsitzenden Schulze nicht leicht gemacht. 24.11.2026 | 10:03 min

Bröcker: Partei hat sich stark verändert

Bröcker zeigte Respekt vor der Entscheidung der Berliner Linkspartei, auch wenn er der Meinung war, dass es beim Ausschluss Emdes letztlich nur darum gehe, einem Machtbündnis nicht im Wege zu stehen. In Wahrheit seien ihre Positionen innerhalb der Berliner Linken jedoch mehrheitsfähig.

Die Wahrheit ist: Wie Frau Emde denkt ja mindestens die Hälfte der [Berliner] Linkspartei. (…) Was sie gesagt hat, ist Common Sense der Linkspartei in Berlin. „ Michael Bröcker, Chefredakteur von "Table.Briefings"

Michael Bröcker fragte sich, ob Vanessa Emde nicht nur ein Symptom innerhalb der Berliner Linkspartei sei, da sich die Partei in den letzten Jahren und besonders den letzten Monaten stark verändert habe: "Die Linke weiß, glaube ich, selbst am besten, was sie sich da für ein Problem herangezogen hat durch die Neumitglieder der letzten Monate und Jahre in bestimmten Bezirksverbänden."

Vanessa Emde wurde aus ihrer Fraktion ausgeschlossen. Sie war wegen ihrer Haltung zu Israel unter Druck geraten. Für die Regierungsbildung in Berlin ist es ein wichtiger Schritt. 24.11.2026 | 2:39 min

Taktischer Schachzug oder echte politische Überzeugung?

Für den ehemaligen Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen) müsse sich nun zeigen, ob der Ausschluss von Vanessa Emde aus der Fraktion lediglich ein taktischer Schachzug gewesen sei oder aus echter politischer Überzeugung erfolgt sei. Entscheidend werde aus seiner Sicht sein, ob eine mögliche künftige Regierung im Berliner Senat die drängenden Probleme der Stadt tatsächlich anpacke.

Ich finde, das [Ausschluss von Vanessa Emde] ist ein Schritt gewesen, wo die Realpolitisierung der Elif Eralp und der Linkspartei begonnen hat. „ Jürgen Trittin, Bündnis 90/Die Grünen

Cem Özdemir, Ministerpräsident von Baden-Württemberg (Bündnis 90/Die Grünen), hatte sich zuletzt gegen eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der Berliner Linken ausgesprochen. Anders als die Linke in anderen Bundesländern sei die Partei in Berlin für ihn ein "Sonderfall".

Auf die Äußerungen von Cem Özdemir angesprochen, sagte Jürgen Trittin: "Ich traue mir auch nicht zu, die Details der Landespolitik von Baden-Württemberg einzuschätzen", daher solle Özdemir sich "zurückhalten, was Ratschläge angeht".

Die Linke gewinnt viele Wähler mit der Israel-Palästina-Frage. Der Diskurs sei auch eng verbunden mit der Debatte um Vanessa Emde, berichtet ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer. 24.11.2026 | 11:57 min

Middelberg: "Wir leben wirklich über unsere Verhältnisse"

Im weiteren Verlauf der Sendung nahm der Bundesschatzmeister der CDU, Mathias Middelberg, Stellung zum Bundeshaushalt 2027, der am kommenden Freitag im Deutschen Bundestag verabschiedet werden soll. Auf die Frage, wie es ihm mit Blick auf die anstehende Entscheidung gehe, antwortete Middelberg, ihm gehe es "ehrlich gesagt mittelmäßig." Zugleich zeigte er sich zuversichtlich, dass der Haushalt "ziemlich sicher" endgültig beschlossen werde.

Middelberg machte sich "weniger Sorgen darum, dass die Abstimmung positiv ausgeht", als um die finanzielle Gesamtsituation Deutschlands. Seine größere Sorge gelte den langfristigen Herausforderungen für den Bundeshaushalt und die wirtschaftliche Lage des Landes.

Wir sind schon ein bisschen in einer besonderen Situation. Wir fahren gewaltig auf Lücke. Wir leben wirklich über unsere Verhältnisse. (…) Jeder dritte Euro, den wir jetzt ausgeben, den haben wir tatsächlich nicht. „ Mathias Middelberg, CDU

Im Bundestag werden letzte Beratungen über den Haushalt für 2027 durchgeführt, bevor am Freitag der Beschluss fällt. Der bisherige Entwurf sieht Ausgaben von mehr als 560 Milliarden Euro vor. 24.11.2026 | 0:31 min

Die größere Sorge sei nicht die Zustimmung zum Haushalt, sondern die langfristige Finanzentwicklung des Landes. Deutschland steuere sonst "in Richtung Abgrund", warnte der CDU-Politiker. Zeitweise höhere Schulden etwa für die Bundeswehr oder Infrastrukturinvestitionen könne er nachvollziehen. Entscheidend sei jedoch, die Kreditfinanzierung anschließend wieder auf ein beherrschbares Maß zu senken. Dann könne er "wieder ruhiger schlafen".