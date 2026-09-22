Private Krankenversicherung: SPD freut sich über Merz-Aussage

Kanzler Merz hat ein "Gerechtigkeitsproblem" entdeckt: Zwei Klassen in der Medizin - daran müsse sich was ändern. Alles nicht so gemeint, heißt es später. Aber die Debatte ist da.

Die Union verliert die Berlin-Wahl, in Schwerin schafft sie es gar nicht erst ins Parlament. Ein Novum für die Partei. Wie reagiert sie und was macht der Kanzler? 21.09.2026 | 2:49 min

Wer ist nach den Landtagswahlen in der Koalition der Gerechtigkeitsanführer? Am Montag konnte man - für einen Augenblick - glauben, es sei der Kanzler selbst. "Wenn sich in der Bevölkerung der Eindruck verfestigt hat, dass diejenigen, die privat versichert sind, sofort jede Leistung bekommen und diejenigen, die gesetzlich krankenversichert sind, Wochen und Monate darauf warten müssen, dann ist das genau ein solches Gerechtigkeitsproblem."

Friedrich Merz meint das Nebeneinander von privater und gesetzlicher Krankenversicherung, scheint eine Gerechtigkeitslücke erkannt zu haben und schlussfolgert:

Es gibt gute Gründe für beide Systeme. Aber wenn die Bevölkerung das als ein massives Problem ansieht, dann müssen wir daran etwas ändern. „ Bundeskanzler Friedrich Merz

Daran etwas ändern? Ein Sprecher ist bemüht, unmittelbar danach die Aussagen von Merz wieder einzufangen. Er versucht klarzustellen, dass damit keine Zusammenlegung beider Systeme oder eine Abschaffung der privaten Krankenversicherung gemeint sei.

Nach dem Wahldebakel in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sucht Kanzler Merz Rückhalt in seiner Fraktion. Korrespondentin Diana Zimmermann rechnet mit langen Diskussionen. 22.09.2026 | 1:32 min

Türmer: "Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn"

Also nur eine Panne? Merz hatte sich offenbar kurz vor der Pressekonferenz mit dem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ausgetauscht. Dieser wiederum hatte auf Unterschiede bei der Terminvergabe hingewiesen. Merz nahm diesen Gedanken offenbar mit.

Und jetzt ist die Debatte da und wird von der SPD unmittelbar und ausdrücklich begrüßt - Dementi hin oder her. Nach dem Motto: Gesagt ist gesagt. Wer weiß, wann er, Merz, es wieder tut.

Die beitragsfreie Mitversicherung von Partnern wird eingeschränkt. Auch Medikamente und Zahnersatz werden teurer für Versicherte. 10.07.2026 | 1:51 min

Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Christos Pantazis, erklärt, dass es bei der gesundheitlichen Versorgung gerecht zugehen müsse. Wenn die Union nun bereit sei, die Debatte über Gerechtigkeit auch auf die Pflegeversicherung zu übertragen, solle man diese Chance nutzen. Pantazis hat der Union bereits Gespräche angeboten, um über Änderungen zu sprechen.

Und Juso-Chef Philipp Türmer kann sich eine Spitze nicht verkneifen. Bei RTL und ntv sagt er: "Das sage ich ja nicht so häufig. Aber ich muss sagen, da hat er Recht. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn."

Die geplante Reform der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sorgt deutschlandweit für Proteste. Gewerkschaften, Praxen und Krankenhäuser gehen gegen die Sparmaßnahmen auf die Straße. 10.06.2026 | 0:23 min

Lauterbach: "Eine wichtige Einsicht"

Dabei hatte das Leib- und Magenthema der SPD, die Bürgerversicherung, auf dem politischen Markt nie eine wirkliche Chance. Die Union war immer konsequent dagegen, die SPD mal mehr, mal weniger konsequent dafür. Jetzt wittern die Sozialdemokraten Morgenluft, auch wenn es der Kanzler nicht so gemeint haben will.

Nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin: Was bedeuten die Wahlergebnisse für das Land und die Bundesregierung? Bei maybrit illner diskutierten Thorsten Frei (CDU) und Sigmar Gabriel (SPD). 21.09.2026 | 60:56 min

Wohl auch deshalb hat Karl Lauterbach (SPD) an diesem Dienstag gute Laune. Der frühere Bundesgesundheitsminister ist so etwas wie der Vater der Bürgerversicherung. Zumindest kämpft er seit über 20 Jahren für eine Umstellung des Systems, sodass also privat und gesetzlich Versicherte in einen gemeinsamen Topf einzahlen.

"Über die Bürgerversicherung habe ich mit Merz schon 2003 gestritten", sagt er. Nun ist das alte Thema wieder da - zur Freude von Lauterbach. "Es ist schade, dass man erstmal Wahlen krachend verlieren muss, bis einem das Problem der Zwei-Klassen-Medizin für die Bevölkerung klar wird. Trotzdem ist das eine wichtige Einsicht."

Der CDU-Abgeordnete Lukas Krieger hofft nach der Wahlniederlage auf einen klaren Kurs seiner Partei. Im ZDF-Morgenmagazin fordert er die Umsetzung der geplanten Reformen ohne neue Schulden. 22.09.2026 | 4:26 min

Miersch hat sich Merz nochmal angeguckt

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch will Merz richtig verstanden haben und versichert: "Ich habe es mir auch nochmal angeguckt." Er habe die Worte des Kanzlers als "sehr, sehr ernst empfunden", und würde dem Kanzler "niemals wirklich unterstellen, dass er vor die Öffentlichkeit tritt und in irgendeiner Form was sagt, wo er nicht eine Aufgabe für uns auch hat".

Miersch glaubt, ein Momentum erkannt zu haben, "strukturell die Dinge auf den Weg zu bringen, zumindest mehr Gerechtigkeit zu haben". Kurzum: Die SPD will den Kanzler beim Wort nehmen - doch Friedrich Merz lässt ausrichten, so war es nicht gemeint.

Britta Spiekermann ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.