Kommunen: Neues Rekordminus in Höhe von 24,8 Milliarden Euro

Städte und Gemeinden verzeichnen ein Minus von 24,8 Milliarden Euro. Laut Studienautoren liegt das an den Ausgaben, die um zehn Prozent gewachsen sind.

Die immer weiter steigenden Sozialausgaben und Personalkosten haben bei den Kommunen in Deutschland im vergangenen Jahr für ein Rekordminus gesorgt. Laut dem jetzt veröffentlichten Kommunalen Finanzreport 2025 der Bertelsmann Stiftung verbuchen alle Städte und Gemeinden zusammen ein Minus von 24,8 Milliarden Euro.

Einnahmen stiegen um fünf Prozent

Dabei sind laut den Studienautoren nicht die Einnahmen das Problem. Die seien in allen Ländern und bundesweit im vergangenen Jahr laut Finanzreport um fünf Prozent gestiegen.

Bröckelnder Putz, kaputte Toiletten: Viele Schulen verfallen. Länder und Kommunen sollen nun ihren Anteil am Infrastruktur-Sondervermögen erhalten, der dringend gebraucht wird.

Es sind die um zehn Prozent angewachsenen Ausgaben, die den Kommunen die Handlungsoptionen nehmen. Als Gründe geben die Autoren die Inflation, steigende Sozialausgaben, Tariferhöhungen und damit die Personalkosten sowie höhere Energiepreise an.

Personalkosten über zehn Jahre verdoppelt

So haben sich laut der Autoren die Personalkosten innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Grund sind demnach ein Stellenaufbau und hohe Tarifabschlüsse. Die Sozialausgaben machten einen Sprung in den vergangenen zwei Jahren um ein Viertel auf 85 Milliarden Euro.

Dennoch gaben die Kommunen in Deutschland mit 52 Milliarden Euro eine Rekordsumme bei den Investitionen aus. Allerdings gibt es laut Report einen Investitionsrückstand von rund 216 Milliarden Euro.

Weltweit sind rund 122 Millionen Menschen auf der Flucht, so die Zahlen des UNHCR zum Weltflüchtlingstag im Juni. In Deutschland ging 2024 die Zahl der Asylanträge zurück. Die Lage in den Kommunen entspannt sich aber nur leicht.

20.06.2025 | 1:58 min