Die Jusos fordern eine Frau als alleinige SPD-Chefin ohne Regierungsamt - ein Seitenhieb gegen Lars Klingbeil. Der bisher einzige Kandidat Hubertus Heil erntete Kritik.

In Bochum tagt der Bundeskongress der Jusos für drei Tage unter dem Motto "Mut statt Mitte". Die Jungsozialisten beraten über die zukünftige Ausrichtung der SPD und üben teils heftige Kritik. 28.11.2026 | 0:22 min

Die Jusos wollen eine Frau als Parteichefin und keine Doppelspitze mehr. Außerdem soll die Person kein Regierungsamt innehaben dürfen. Das hat die Jugend der SPD auf ihrem Bundeskongress in Bochum beschlossen.

Mitte Januar wählen die Sozialdemokraten auf einem Parteitag ihre Führung neu. Der bisher einzige Kandidat für den SPD-Vorsitz, Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil, musste sich bei den Jusos vielen kritischen Fragen stellen.

Indirektes Misstrauensvotum gegen Klingbeil

Der Beschluss der Jusos ist ein indirektes Misstrauensvotum gegen den aktuellen Parteichef Lars Klingbeil. Klingbeil ist zugleich Finanzminister und Vizekanzler in der schwarz-roten Koalition. Die Einladung, selbst vor den Jusos zu sprechen, schlug der SPD-Chef aus und besuchte stattdessen Parteitermine in Norddeutschland.

Klingbeil sei "Stand jetzt der Parteivorsitzende der SPD", sagte Juso-Chef Philipp Türmer sarkastisch den Delegierten.

Einer von ihnen kritisierte am Rednerpult:

Wer zwei Vollzeitjobs hat, macht einen nur zur Hälfte. „ Juso-Delegierter

Wenn man im Kabinett mitbestimme, könne man nicht glaubwürdig sagen, dass die SPD für etwas anderes stehe.

Bisher ist offen, ob Klingbeil beim Parteitag in Bremen wieder als SPD-Chef antritt.

Die Jusos haben auf ihrem Bundeskongress Stellung bezogen - man verliere durch die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner immer weiter an Profil, berichtet ZDF-Korrespondentin Britta Spiekermann. 28.11.2026 | 1:19 min

Jusos: Doppelspitze verhindert klaren SPD-Parteikurs

Von der Doppelspitze wollen sich die Jusos verabschieden, weil sie einen klaren Kurs der Partei verhindere. Mit Doppelspitzen aus einem Parteilinken und einem Pragmatischeren habe man "eine große Koalition an die Spitze unserer Partei gewählt", hieß es in der Debatte.

Dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn niemand weiß, was der Kurs unserer Partei ist. „ Juso-Delegierte

Viele hoffen auf eine Kandidatur von Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Die hat sich bisher nicht erklärt. Die Jusos grüßte sie per Videobotschaft und dankte ihnen für die Unterstützung im Landtagswahlkampf gegen die AfD. Türmer betonte danach: "Diese Energie, liebe Manuela, die brauchen wir nicht nur in MV, die brauchen wir überall."

"Wir hätten gerne die Ausnahmen, wenn es zu einer größeren Unterbrechung der Erwerbsbiografie kommt, erhalten", so Juso-Chef Philipp Türmer zu den SPD-Rentenplänen. 28.11.2026 | 4:09 min

Heil muss sich Juso-Kritik stellen

Heil hingegen löste keine Begeisterung beim Bundeskongress aus. Er stellte sich den Fragen der Jusos direkt und versprach, sich bei einer Wahl zum SPD-Chef voll und ganz um die Partei zu kümmern. Er wisse, "dass man die SPD nicht aufteilen kann in eine Partei der Zukunft, die wir noch erarbeiten müssen, während man auf der anderen Seite eine Regierungspartei ist".

Den lautesten Applaus bekam Heil für das Versprechen, als Parteivorsitzender zu jedem Juso-Kongress zu kommen. Redner kritisierten, er sei als ehemaliger Minister und SPD-Generalsekretär "nicht der Herausforderer des Systems. Du hast diese Partei 20 Jahre mitverwaltet". Zudem wurde gefragt: "Warum sollten wir dir glauben, dass ausgerechnet du jetzt die Erneuerung bist?". Es reiche nicht aus, auf der Bühne das Sakko auszuziehen und "in Bochum einen auf Kumpel zu machen".

Der Rentenvorschlag von Bundesarbeitsminister Schweitzer (SPD) trifft auf eine gemischte Resonanz. Die Union reagiert mit Zurückhaltung. Die Jusos hätten Ausnahmen gerne erhalten. 28.11.2026 | 2:48 min

Türmer: "Ist da noch Puls in der SPD?"

In ihrem Leitantrag forderten die Jusos von ihrer Mutterpartei mehr Mut. "Die SPD, die will die Mitte. Wir wollen das nicht", sagte ein Delegierter in der Debatte. In der Koalition mit der Union verstecke sich die SPD zu oft hinter vermeintlichen Sachzwängen, statt die Interessen der arbeitenden Menschen zu vertreten.

Die SPD dürfe nicht mehr so viele Kompromisse machen und nicht vor großen Veränderungen zurückschrecken, nur weil sie unbequem seien. Türmer kritisierte, die Partei wirke seit Jahren wie eingeschläfert. "Ist da noch Puls in der SPD?", fragte der 30-Jährige. "Lebt die noch?"

Quelle: dpa