Harte Kritik an der SPD bei Juso-Bundeskongress: Juso-Chef Türmer beklagt fehlenden Mut der Partei. Generalsekretär Klüssendorf stellte ein AfD-Verbotsverfahren in Aussicht.

"Mut statt Mitte" fordern die Jusos beim Bundeskongress. Ihr Vorsitzender Philipp Türmer ging in seiner Rede die SPD hart an. Quelle: Bernd Thissen / dpa

Juso-Chef Philipp Türmer wirft in seiner Eröffnungsrede für den Bundeskongress des Parteinachwuchses in Bochum seiner eigenen Partei Orientierungs- und Mutlosigkeit vor. "Ist da noch Puls in der SPD?", fragte der 30-Jährige.

Lebt die noch? „ Philipp Türmer, Bundesvorsitzender der Jusos

Auf ihn wirke die SPD seit Jahren wie eingeschläfert. Viel zu viele Sozialdemokraten wirkten ängstlich und trauten sich nicht, zu ihrer Überzeugung zu stehen. Türmer warf der SPD eine diffuse Mitte-Strategie ohne klare Überzeugung vor.

Die Jusos treffen sich zu ihrem Bundeskongress in Bochum. Dabei geht es auch um die Suche nach einer neuen SPD-Spitze. 27.11.2026 | 0:22 min

Jusos fordern "Mut statt Mitte"

Der Bundeskongress, eine Art Parteitag der Jusos, steht unter dem Motto "Mut statt Mitte". Die SPD dürfe nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen und die Krise verwalten, fordern die Jusos. Nötig seien stattdessen mutige Ansätze, um echte gesellschaftliche Veränderung zu bewirken.

Die SPD erarbeitet derzeit ein neues Grundsatzprogramm. Die Nachwuchsorganisation der Sozialdemokraten geht mit Forderungen nach einer umfassenden Umverteilung in ihren Bundeskongress.

SPD-Generalsekretär stellt AfD-Verbotsverfahren in Aussicht

Auch SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sprach vor der Parteijugend. Er rechnet mit einem baldigen Antrag für AfD-Verbotsverfahren: "Ich bin zuversichtlich, dass wir es endlich jetzt schaffen, [...], dass wir endlich diesen Verbotsantrag stellen", sagte Klüssendorf. Inzwischen hätten "auch die Letzten in der Union" begriffen, dass die AfD nicht mit politischer Diskussion zu stellen sei.

Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung können einen Antrag auf ein Parteiverbot beim Bundesverfassungsgericht stellen - das Gericht entscheidet dann über ein Verbot. Über die Frage, ob ein solcher Antrag gestellt werden sollte, wird seit langem diskutiert.

AfD-Chefin Alice Weidel hatte zuvor in einem Podcast der "Welt" erklärt, die Partei bereite sich auf einen solchen Antrag vor.

Der ehemalige Arbeitsminister Hubertus Heil ist der Erste, der seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz bekannt gibt. 15.11.2026 | 1:41 min

Auftritt von Hubertus Heil dürfte kein Heimspiel werden

Am Samstag wird Hubertus Heil als Redner erwartet. Er will bei den Jusos um Unterstützung für seine Kandidatur als SPD-Parteichef Mitte Januar in Bremen werben. Für ihn dürfte der Auftritt kein Heimspiel werden: Als Mitglied der sogenannten Netzwerker-Strömung gehört Heil zwar einem reformorientierten Flügel der SPD an.

Da der Niedersachse aber schon viele Ämter und Funktionen in der Partei bekleidet hat, werfen ihm parteiinterne Kritiker vor, seinen Anteil am schlechten Erscheinungsbild der SPD zu haben. Direkte Konkurrenz muss Heil zumindest beim Juso-Treffen nicht fürchten. Parteichef Lars Klingbeil, der noch nicht erklärt hat, ob er erneut für die SPD-Spitze kandidiert, ist der Einladung der Jusos nicht gefolgt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die für viele die große Hoffnungsträgerin in der SPD ist, ist aufgrund eines medizinischen Eingriffs verhindert.

Quelle: dpa