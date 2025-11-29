Bundeskongress in Mannheim: Jusos suchen Orientierung

Auf ihrem Bundeskongress in Mannheim fordern die Jusos eine linke SPD und kritisieren Kompromisse mit der Union. Es passt nicht mehr viel zusammen zwischen Jung und Alt in der SPD.

Von links gegen rechts und gegen die Mitte

"Mir wurde hier gesagt: Mach deinen Job." Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) macht eine kurze Pause. "Ich mache meinen Job und zwar richtig." Bas verteidigt sich gegen scharfe Angriffe der Jusos auf deren Bundeskongress in Mannheim. Der Vorwurf: Ihr Gesetzentwurf zum Bürgergeld sei "bullshit".

Mit diesem Wort hatte Bas selbst Kanzler Merz vor einiger Zeit angegriffen, als dieser behauptet hatte, der Sozialstaat sei nicht mehr finanzierbar. Jetzt richtet sich der Pfeil gegen sie selbst. Doch Bas versteht sich als diejenige, die in der Koalition "Schlimmeres" verhindert hat.

Das reicht vielen Jusos schon lange nicht mehr. Die Koalition sei "wie ein Gefängnis", ruft Philipp Türmer den rund 300 Delegierten zu, der gerade als Bundesvorsitzender - zwar mit eher schwachem Ergebnis - aber wiedergewählt wurde.

"Generation Deutschland" - laut Jusos nur Fassade der Radikalen

Weiter links ist die Antwort der Jusos auch im Kampf gegen die AfD. Immer wieder Rufe - "Nazis raus". Im Mannheimer Congress-Center werden Plakate mit "Kein Nachwuchs für Faschos" in die Luft gehalten.

"AfD-Verbot jetzt" forden die Jusos in Mannheim

Knappe zwei Autostunden entfernt hat sich unter hohem Polizeiaufgebot und begleitet von Massenprotesten eine neue Nachwuchsorganisation der AfD gegründet. Das Vorgängermodell, die "Junge Alternative" wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die neue "Generation Deutschland" komme gemäßigt daher, so die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten, sei aber nicht weniger radikal.

"Gießen ist bunt, Gießen steht für Vielfalt, Gießen hasst die AfD", sagt eine Delegierte. Sie bekommt tosenden Applaus. Gegen Faschisten schütze nur ein starker Sozialstaat. Gießen ragt weit nach Mannheim.

Klüssendorf will neue Energie in SPD bringen

Tim Klüssendorf, Generalsekretär der SPD, ist auch zu Gast in Mannheim. Er eröffnet seine Rede:

Es tut so gut, in unserer Partei wieder Energie zu spüren. „ Tim Klüssendorf, Generalsekretär der SPD

Im Saal fragt sich einer, was er im Bund spürt? Viel Enttäuschung über die Bundespolitik ist spürbar: "Tim, wo ist die SPD, die für Gerechtigkeit kämpft?" Klüssendorf hat den Auftrag, die Partei programmatisch neu aufzustellen. "Wir wollen aus Überzeugung Politik machen und nicht nach Marktforschung."

Klüssendorf klingt in Mannheim deutlich linker als auf den Podien Berliner Politik. Die SPD dürfe keine technokratische Partei sein, die runterbete, welche Gesetze man auf den Weg gebracht habe. Sein Herz schlage links, das solle auch wieder für die SPD gelten.

Direkt danach antworte ihm eine Delegierte: "Du sagst, wir sollen links sein, aber wir sind es nicht." Sie wolle sich in ihrem Freundeskreis nicht immer rechtfertigen müssen und irgendwann einmal sagen können:

Ich bin stolz, in der SPD zu sein - ohne aber. „ Delegierte der SPD