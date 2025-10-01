Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen

Quelle: dpa

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch in Berlin drei mutmaßliche Hamas-Unterstützer wegen möglicher Anschlagsplanungen festnehmen lassen. Wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte, sollen die drei Beschuldigten als sogenannte Auslandsoperateure der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas spätestens seit Sommer damit befasst gewesen sein, von Deutschland aus für die Organisation Schusswaffen und Munition zu beschaffen.

Waffen für Mordanschläge?

Die Waffen sollten nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland genutzt werden. Die Vorwürfe richten sich den Angaben vom Mittwoch zufolge gegen die beiden deutschen Staatsangehörigen Abed Al G. und Ahmad I. sowie den im Libanon geborenen Wael F. M. Alle drei Beschuldigten sollen am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden, hieß es.

Den drei Männern werden die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zur Last gelegt. Im Zuge der Festnahmen seien diverse Waffen gefunden worden, darunter ein Sturmgewehr AK 47 sowie mehrere Pistolen und Munition.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte mit ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gaza-Krieg ausgelöst. Dabei wurden nach israelischen Angaben 1.219 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer befinden sich 47 Geiseln in der Gewalt der Hamas, von denen nach Angaben der israelischen Armee mindestens 25 bereits tot sind. Israel geht seit dem Hamas-Angriff massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach nicht unabhängig überprüfbaren Angaben des Hamas-Gesundheitsministeriums bereits mehr als 66.000 Palästinenser getötet.

