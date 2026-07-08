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Deutschland

Psychotherapeuten laufen Sturm gegen geplante Einschnitte

Geplante GKV-Reform:Psychotherapeuten laufen Sturm gegen geplante Einschnitte

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Spart die Bundesregierung an der Psychotherapie in Deutschland? Therapeuten kritisieren mögliche Einschnitte seitens der Koalition und warnen vor Konsequenzen.

Archiv: Ein Psychotherapeut unterhält sich mit einer Patientin, aufgenommen am am 12.09.2018 in Hamburg

Die GKV-Reform sieht auch Änderungen bei der Psychotherapie vor. Therapeuten warnen vor einer Verschlechterung der Versorgung.

Quelle: dpa

Psychotherapeuten protestieren gegen geplante Einschnitte im Sparpaket für die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV). Die Kritik von Verbänden richtet sich vor allem dagegen, dass die sogenannte Angemessenheitsprüfung zur Vergütung psychotherapeutischer Leistungen gestrichen werden sollen.

Aus Sicht der Bundespsychotherapeutenkammer ist diese jedoch verfassungsrechtlich geboten.

Die Streichung ist im jüngsten umfassenden Änderungskatalog zum GKV-Spargesetz enthalten. Konkret geht es um Maßstäbe für eine angemessene Vergütung je Zeiteinheit. Dieser gesetzliche Schutzmechanismus soll sichern, dass psychotherapeutische Honorare ein Mindestniveau nicht unterschreiten. 

Gesundheitsministerin Warken

Die Grünen wollen das Gesundheitspaket von Ministerin Warken stoppen. Sie kritisieren die kurze Prüfzeit für das mehrere Hundert Seiten lange Gesetz und drohen mit Klagen.

08.07.2026 | 3:40 min

Therapeuten warnen vor Einschnitten

"Das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz droht, psychotherapeutischen Praxen die wirtschaftlichen Grundlagen zu entziehen", warnt Andrea Benecke, Präsidentin der Bundespsychotherapeutenkammer. Die Folge wären substanzielle Lücken in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung.

Das Ergebnis sind weniger Therapieplätze, längere Wartezeiten, längere Krankheitszeiten, mehr Krankengeldtage. Das kann niemand wollen.

Andrea Benecke, Präsidentin Bundespsychotherapeutenkammer

Sie fordert eine grundlegende Nachbesserung bis Ende des Jahres. Psychotherapie werde "faktisch kaputt gemacht", kritisiert der Vorsitzende des Deutschen Psychotherapeuten Netzwerks, Dieter Adler.

"Wenn der Beruf wirtschaftlich derart unberechenbar gemacht wird, werden Praxen ihre Kassenplätze reduzieren, auf Privatbehandlung ausweichen oder ganz aus der Versorgung aussteigen. Dann wird Psychotherapie für viele Menschen wieder zu dem, was sie vor Jahrzehnten war: eine Hilfe für diejenigen, die sie sich leisten können", sagt Adler.

Collage: Eine Person in Rückenansicht hat frustriert den Kopf in die Hände gestützt. In einem Fensterrahmen vor ihr zeigt sich ein riesiger Überweisungsschein vom Arzt mit der Aufschrift "Psychotherapie". Links davon die Kuppel des Bundestagsgebäudes.

Oft sind die Wartezeiten auf einen Therapieplatz in Deutschland lang. Nun sollen Therapeuten zum 1. April weniger Geld bekommen - minus 4,5 Prozent. Was bedeutet das?

20.03.2026 | 11:58 min

Grüne wollen Abstimmung per Eilantrag stoppen

Das Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) wird voraussichtlich am Freitag im Bundestag erneut beraten. Anschließend ist die Abstimmung darüber geplant. Allerdings kritisiert die Opposition, sie habe zu wenig Zeit gehabt, die Änderungen zu prüfen.

Der Grünen-Abgeordnete Janosch Dahmen etwa hat aus diesem Grund beim Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gegen die Abstimmung eingereicht. Karlsruhe könnte sie - vorerst - stoppen. Auch Abgeordnete von Linken und AfD drohten an, Einspruch einzulegen.

Ministerin Warken hält an dem Zeitplan hingegen fest. Sie sagt, es sei "genug Zeit gewesen", sich mit dem Gesetz zu befassen.

Der Bedarf an psychotherapeutischen Plätzen ist groß, die Wartelisten sind lang. Rund 1/4 der Kinder und Jugendlichen gilt als psychisch belastet. Nun soll an Therapieplätzen gespart werden.

NANO vom 15. Juni: Immer mehr Jugendliche brauchen Hilfe, doch in der Psychotherapie werden Leistungen gekürzt. Therapeut:innen protestieren. Was sind die Folgen für die Versorgung?

15.06.2026 | 28:21 min
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heute in Deutschland am 08.07.2026 ab 14:00 Uhr.
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