Folge des Iran-Kriegs:EU-Kommission halbiert Prognose für Deutschlands Wirtschaft
Die Europäische Kommission hat ihre Prognose für Deutschlands Wirtschaft deutlich gesenkt. Hintergrund ist die angespannte Lage am Energiemarkt.
Wegen der hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs hat die EU-Kommission ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland für 2026 halbiert. Die Experten erwarten nur einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,6 Prozent. Im Herbst rechneten sie noch mit einem Wachstum von 1,2 Prozent.
Auch in der EU dürfte die Entwicklung schwächer verlaufen als gedacht. Hier senkte die EU-Kommission die Wachstumsprognose von 1,4 Prozent auf 1,1 Prozent. Für die 21 Staaten der Eurozone wurde sie auf 0,9 Prozent reduziert.
EU-Wirtschaft besonders anfällig
Bis zum Kriegsbeginn Ende Februar sei man von einem moderaten Wachstum und einem Rückgang der Inflation ausgegangen, heißt es in der Mitteilung der Kommission. Wegen des starken Anstiegs der Energiepreise verliere die Wirtschaftstätigkeit an Schwung, die Inflation steige.
So heißt es in der Mitteilung. Seit Beginn des Iran-Kriegs kam es zu Preissprüngen etwa bei Öl und Gas. Grund ist die faktische Blockade der für die weltweite Energieversorgung wichtigen Straße von Hormus.
Verbesserung der Lage in Sicht
Die Bundesregierung hatte ihre Erwartungen Ende April halbiert und rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem Mini-Wachstum von 0,5 Prozent. Auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) senkte seine Prognose und erwartet nun noch ein Wachstum von 0,4 Prozent der deutschen Wirtschaft.
Eine leichte Verbesserung der Lage erwartet die EU-Kommission im Jahr 2027, sofern sich die Lage auf den Energiemärkten entspanne.
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