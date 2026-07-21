KNDS: Pistorius hält an Plänen für Bundesbeteiligung fest

Panzerbauer:Pistorius bekräftigt: Bund will bei KNDS einsteigen
Der Bund will sich trotz vorerst geplatztem Börsengang Einfluss auf den Panzerbauer KNDS sichern. Das betonte Verteidigungsminister Pistorius beim Besuch am Kasseler Standort.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat bekräftigt, dass die Bundesregierung trotz des verschobenen Börsengangs am Einstieg beim Rüstungskonzern KNDS festhält. Pistorius sagte bei einem Besuch des KNDS-Werks in Kassel:
"In welcher Form das geschieht, das werden die Gespräche und Entscheidungen der nächsten Wochen zeigen", so der Minister.
Börsengang von KNDS verschoben
Ende Juni hatten Deutschland und Frankreich die Einigung auf eine Beteiligung der Bundesregierung an dem Rüstungskonzern verkündet. Wegen der unsicheren Marktlage verschob das deutsch-französische Unternehmen dann Anfang Juli seinen Börsengang, der den Einstieg des Bundes ermöglichen sollte.
KNDS kündigte an, dass der Konzern und seine Anteilseigner die Bedingungen an den Kapitalmärkten weiterhin genau beobachteten und bereit seien, den Börsengang wieder aufzunehmen, sobald die Marktbedingungen das erlaubten. Das bekräftigte der Deutschlandchef des Konzerns, Florian Hohenwarter, beim Besuch des Bundesverteidigungsministers in Kassel. Das Unternehmen sei bereit für den Börsengang. Man beobachte den Markt weiter.
KNDS stellt neben dem Kampfpanzer Leopard 2 auch den Schützenpanzer Puma, gepanzerte Boxer-Fahrzeuge und Artilleriesysteme wie die Panzerhaubitze 2000 her. Aktuell halten der französische Staat und die deutsche Eigentümerfamilie Wegmann jeweils 50 Prozent an dem Unternehmen.
KNDS größter Auftragnehmer der Bundeswehr
Der französische Anteil sollte laut der von Paris und Berlin verkündeten Einigung im Zuge eines Börsengangs auf 40 Prozent sinken, der Bund sollte einen Anteil in derselben Höhe von der Wegmann-Familie übernehmen. Die restlichen 20 Prozent sollten an die Börse gebracht werden - dies wurde aber Anfang Juli verschoben.
KNDS stehe als einer der größten Auftragnehmer der Bundeswehr "für deutschen Maschinenbau, für Automatisierung und Vernetzung", sagte Pistorius. Das sei "nicht nur für die deutsche Rüstungsindustrie und damit für die deutsche Verteidigungsfähigkeit" relevant, sondern auch "als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor".
Elf Standorte in Deutschland
KNDS entstand 2015 durch die Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter, das Kürzel geht auf KMW Nexter Defense Systems zurück. Der Konzern hat insgesamt rund 11.000 Mitarbeitende. In Deutschland unterhält er elf seiner weltweit 34 Standorte.
Pistorius äußerte zudem seine Unterstützung für Pläne der Automobilindustrie, in die Rüstungsproduktion einzusteigen. Die Autoindustrie habe in den letzten 120 Jahren gezeigt, "wie man Produktion skaliert, wie man flexibler wird, wie man schneller wird", sagte der Minister. Um Standorte und Fachkräfte zu halten, sollte die Produktion umgestellt werden - "von A auf B, um das zu gewährleisten". Das finde seine "volle Unterstützung".
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