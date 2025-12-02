E-Scooter-Unfälle: Hubig plant strengere Haftungsregeln

Vorhaben von Justizministerin:Hubig plant strengere Haftungsregeln bei E-Scooter-Unfällen
E-Scooter sind beliebt - doch immer öfter kommt es zu Unfällen. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will Fahrer und Sharing-Anbieter nun stärker in die Pflicht nehmen.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will die Haftungsregeln bei Unfällen mit E-Scootern deutlich verschärfen. Unfallopfer sollen künftig leichter Schadensersatz erhalten, wie sie der "Bild"-Zeitung sagte.
Zudem sieht ein Entwurf aus ihrem Ministerium vor, dass Fahrer haften, wenn sie sich nicht entlasten können. Bislang müssten Geschädigte nachweisen, dass der Fahrer den Unfall verursacht hat - ein Punkt, der laut Hubig in der Praxis oft dazu führt, dass die Betroffenen leer ausgehen.
Sharing-Anbieter sollen für Scooter-Schäden haften
Auch Sharing-Anbieter sollen stärker in die Pflicht genommen werden. Sie sehe keinen Grund, weshalb für E-Scooter andere Regeln gelten sollten als für Autos, so Hubig.
Zahl der Unfälle mit E-Scootern hat sich seit 2020 verdoppelt
Begründet wird die geplante Reform mit der steigenden Zahl von Zwischenfällen. Demnach stieg die Zahl der Beteiligten an Unfällen mit E-Scootern von weniger als 6.000 im Jahr 2020 auf mehr als 12.000 im vergangenen Jahr. Auch die Zahl der Geschädigten durch solche Unfälle nimmt zu: Während die Versicherungswirtschaft im Jahr 2020 noch 1.150 Drittschäden regulierte, waren es im Jahr 2024 bereits 5.000 Schadensfälle.
Vor allem falsch abgestellte E-Scooter sorgten häufig für Unfälle, deren Ursache Betroffene bisher kaum beweisen konnten.
