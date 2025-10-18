Umweltminister zu Plänen der Regierung:Schneider: Gutverdiener bekommen keine E-Auto-Kaufprämie
Schwarz-Rot diskutiert eine erneute Förderung für den Kauf von E-Autos. Davon profitieren sollen Gutverdiener diesmal nicht, sagt Umweltminister Schneider. Auch die Höhe ist offen.
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) will eine mögliche erneute Kaufprämie für Elektroautos nur noch Haushalten mit niedrigen und mittleren Einkommen zugutekommen lassen.
Die Bundesregierung habe die verlängerte Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos beschlossen, sagte Schneider den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zudem sei im Koalitionsausschuss vereinbart worden, bis 2029 drei Milliarden Euro zusätzlich in ein Förderprogramm für den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität zu investieren.
Mehr Umsteiger, mehr Anreize für Autobauer
"Gutverdiener müssen nicht auf das Förderprogramm warten, denn sie können den Umstieg auch ohne zusätzliche Hilfe schaffen", betonte Schneider. Für sie gebe es schon große Steuervorteile bei der Einkommensteuer, etwa für Dienstwagenfahrer.
"Und vom Wegfall der Kfz-Steuer profitieren auch alle E-Autofahrer", betonte der Minister. Wie das Programm kleine und mittlere Einkommen sowie hohe Einkommen definieren könnte, sagte er im Interview nicht.
Schneider: Höhe der Prämie noch nicht vereinbart
Bis Ende 2023 hatte der Bund unter der Ampel-Regierung bereits den Kauf von E-Autos subventioniert, die Prämie wurde wegen der Haushaltskrise kurzfristig gestrichen. Zu der nun diskutierten erneuten Prämie sagte Umweltminister Schneider, es gebe "noch keine feste Vereinbarung dazu".
Forderungen von SPD-Fachpolitikern nach einer Prämie von 3.000 Euro für neue und gebrauchte Fahrzeuge bezeichnete er als "Debattenbeitrag einiger Kollegen".
Schneider will nach eigener Aussage zudem den Ausbau der Lade-Infrastruktur durch neue Vorgaben beschleunigen. Tankstellen und Supermärkte sollten verpflichtet werden, Ladesäulen bereitzustellen, sagte Schneider und fügte an: Auch die Preise müssten sinken. Das gelinge durch Transparenz - etwa über eine digitale Plattform für Preisvergleiche.
