  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Medienbericht: Dobrindt will Asylbewerber früher arbeiten lassen

Pläne des Außenministeriums:Dobrindt will "Sofort-in-Arbeit-Plan" für Asylbewerber

|

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will nach Medienberichten das Arbeitsverbot für Asylbewerber schnell aufheben. Er habe einen "Sofort-in-Arbeit-Plan" erarbeiten lassen.

Alexander Dobrindt bei der Bundespressekonferenz Vorstellung der Dunkelfeldstudie zur Gewaltbetroffenheit in Deutschland

Asylbewerber sollen schon nach drei Monaten Aufenthalt arbeiten dürfen. Dazu hat Innenminister Alexander Dobrindt laut "Bild am Sonntag" einen "Sofort-in-Arbeit-Plan" erarbeitet.

22.02.2026 | 0:24 min

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will Asylbewerber schneller in Arbeit bringen. Er habe einen "Sofort-in-Arbeit-Plan" erarbeiten lassen, sagte er der "Bild am Sonntag". "Wer hierherkommt, soll arbeiten können - und zwar schnell." Die beste Integration sei die in die Arbeitswelt.

Das Ziel ist Teilhabe durch Tätigkeit.

Alexander Dobrindt, Bundesinnenminister

Arbeitserlaubnis nach drei Monaten Aufenthalt

Nach Angaben der Zeitung sollen Asylbewerber nach drei Monaten Aufenthalt in Deutschland arbeiten dürfen, auch wenn ihr Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Eine Arbeitspflicht solle es aber nicht geben. Arbeit soll keinen Einfluss auf Asylverfahren haben.

Eine Sprecherin Dobrindts sagte nach Angaben der "Bild": "Die neuen Regeln ändern nichts am Ablauf und Ausgang des Asylverfahrens." Ob jemand arbeitet oder nicht, habe keinen Einfluss auf die abschließende Entscheidung über Schutz oder Ablehnung. Das Verfahren laufe unabhängig davon weiter. Ausdrücklich nicht profitieren sollen demnach "bereits abgelehnte Asylbewerber und Personen, die im Verfahren nicht mitwirken, also ihre Identität verschleiern oder über Fluchtgründe täuschen".

Arbeitende Asylbewerber dürften ihren Verdienst grundsätzlich behalten, sagte die Sprecherin laut "Bild" weiter. "Beziehen sie Sozialleistungen, wird der Verdienst angerechnet, etwa für die Unterkunft."

Geflüchtete zur Arbeit verpflichten?

Christian Herrgott (CDU, Landrat Saale-Orla-Kreis) zu seinem Vorhaben, Asylbewerber zur gemeinnützigen Arbeit zu verpflichten

06.03.2024 | 6:14 min

Bislang Wartezeit von bis zu sechs Monaten

Die Bundesagentur für Arbeit beschreibt in einem Merkblatt, wie die Situation derzeit geregelt ist. Darin heißt es unter Bezug auf das Asylgesetz: "Eine Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung kann Personen mit Duldung und Asylbewerberinnen und Asylbewerbern erteilt werden, wenn sie sich seit drei Monaten rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten."

Solange Asylbewerberinnen und Asylbewerber jedoch verpflichtet seien, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, dürften sie keiner Beschäftigung nachgehen. "Die Wartezeit kann deshalb bis zu sechs Monaten betragen." Asylbewerber aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten seien allerdings verpflichtet, während der gesamten Dauer des Asylverfahrens in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen.

Quelle: dpa
Über das Thema berichtet heuteXpress am 22.02.2026 ab 10:00 Uhr.

Mehr zum Thema

  1. Integrationskurs für Zuwanderer, Symbolfoto
    FAQ

    Minister Dobrindt plant Einschränkungen:Integrationskurse: Kommunen und SPD fordern Kehrtwende

    von Dorthe Ferber und Jan Henrich
    mit Video2:26
  2. Roderich Kiesewetter zu Gast bei "Markus Lanz".

    Debatte um Migration:Kiesewetter bei Lanz: "Die Brandmauer wird nicht fallen"

    von Bernd Bachran
    mit Video75:21
  3. Bildkollage: Sportlehrer Jan Buchholz steht mit verschränkten Armen steht vor einer Aufnahme, die das Innere eines Zeltes, einer Flüchtlingsunterkunft, zeigt.

    Doku | ZDF.reportage:Erschöpfte Willkommenskultur

    von Karin Wendland und Torsten Stahlhut
    Video30:00
  4. Flüchtlinge gehen in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen zu einer Unterkunft. (Archiv)

    Bilanz Migration 2025:Deutschlands "Migrationswende" und der Blick nach vorn

    von Jutta Sonnewald
    mit Video2:34