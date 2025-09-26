Bundesverfassungsgericht: Kaufhold ist neue Vizepräsidentin

Ann-Katrin Kaufhold:Neue Verfassungsrichterin zur Vizepräsidentin gewählt
Ann-Katrin Kaufhold ist die neue Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Erst einen Tag zuvor ist sie vom Bundestag als Richterin in Karlsruhe bestimmt worden.
Der Bundesrat hat die neue Verfassungsrichterin Ann-Katrin Kaufhold zur Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts gewählt. Einen Tag nach der Richterwahl im Bundestag traf die Länderkammer die Entscheidung einstimmig.
Kaufhold wird damit Vizepräsidentin neben Gerichtspräsident Stephan Harbarth.
Kaufhold, Emmenegger und Spinner gewählt
Der Bundestag hatte Kaufhold, Sigrid Emmenegger und Günter Spinner am Donnerstag zu neuen Richtern in Karlsruhe bestimmt. Alle drei bekamen jeweils die nötige Zweidrittelmehrheit. Kaufhold war wie Emmenegger von den Sozialdemokraten nominiert worden, Spinner von der Union.
- Im zweiten Anlauf: Wahl von neuen Verfassungsrichtern erfolgreich
Monatelange Hängepartie beendet
Mit den Abstimmungen im Bundestag und nun schließlich noch im Bundesrat ist es den Regierungsparteien gelungen, eine monatelange Hängepartie zu beenden. Beim ersten Versuch war die Wahl im Juli im Bundestag geplatzt.
Die Union hatte nicht die nötige Mehrheit für die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf sicherstellen können. Die Empörung in der SPD war groß, die Koalition war in Krisenstimmung. Brosius-Gersdorf zog sich nach einer Bedenkzeit zurück. An ihrer Stelle trat Emmenegger an.
Kaufhold: Professur an Universität in München
Die 1976 geborene Kaufhold absolvierte zu Beginn ihrer Karriere zunächst unter anderem als Referentin im Bundesjustizministerium. 2016 wurde Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit 2017 hat sie den Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht inne.
Am Bundesverfassungsgericht geht Kaufhold als Nachfolgerin von Ulrich Maidowski in den Zweiten Senat. Dieser befasst sich unter anderem mit Fragen, die das Parlament oder die Parteien betreffen.
Weitere Nachrichten zur Richterwahl
- FAQ
Im zweiten Anlauf:Wahl von neuen Verfassungsrichtern erfolgreichmit Video
Richterwahl im Bundestag:Die drei Neuen am Bundesverfassungsgerichtvon Christoph Schneidermit Video
Nach Eklat im Juli: Zweiter Anlauf: Neue Richter gewählt61:53 min