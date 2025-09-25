Die gescheiterte Richterwahl im Juli war ein Rückschlag für die Bundesregierung. Bekommen die Kandidaten heute die erforderliche Mehrheit? Die Wahl im Bundestag bei ZDFheute live.

Die Nachbesetzung von Richterstellen am Bundesverfassungsgericht läuft normalerweise eher unter dem Radar. Diesmal jedoch ist die Aufmerksamkeit groß: Nachdem die Wahl zunächst scheiterte, gibt es heute den zweiten Anlauf.

Im Juli war es im Bundestag zum Eklat gekommen: Weil die Kritik aus der Union an der Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zu groß geworden war, wurde die Wahl der drei neuen Richterkandidaten in letzter Minute von der Tagesordnung genommen. Es war ein Rückschlag für die Regierungskoalition - und belastete das Vertrauen zwischen Union und SPD. Brosius-Gersdorf zog ihre Kandidatur schließlich zurück.

Daraufhin machte die SPD einen neuen Vorschlag: Die Verwaltungsrichterin Sigrid Emmenegger. Weiterhin zur Wahl stehen Ann-Katrin Kaufhold, Rechtsprofessorin und von der SPD vorgeschlagen, sowie der Vorsitzende Richter am Bundesarbeitsgericht, Günter Spinner, den die Union vorgeschlagen hat.

Die drei Kandidaten brauchen eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen im Bundestag. Damit ist Schwarz-Rot auch auf die Unterstützung von Grünen und Linken angewiesen, wenn die Kandidaten nicht mit Stimmen der AfD-Fraktion gewählt werden sollen. Die Grünen haben ihre Zustimmung signalisiert. Die Linke will den von der SPD vorgeschlagenen Kandidatinnen zustimmen, beim Unions-Kandidaten wird den Abgeordneten freigestellt, wie sie abstimmen. Linken-Fraktionschefin Reichinnek kritisierte die mangelnde Gesprächsbereitschaft der Union.

Klappt die Richterwahl im zweiten Anlauf? Das Ergebnis der Wahl gibt’s bei ZDFheute live. Dazu Einschätzungen des Politikwissenschaftlers Prof. André Brodocz sowie von ZDF-Hauptstadtkorrespondent Jan Henrich und Christoph Schneider aus der ZDF-Redaktion Recht & Justiz.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 17:40 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.

Die Wahl der Bundesverfassungsrichter

Am Bundesverfassungsgericht, dem höchsten deutschen Gericht, sind insgesamt 16 Richter im Einsatz. Diese werden jeweils zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt. In diesem Jahr geht es um die Nachbesetzung von drei Richterposten.

Die Parteien schlagen die Personen nach der sogenannten 3-3-1-1 Formel vor. Dabei wird sich traditionell an den Mehrheitsverhältnissen des Bundestages orientiert. Demnach dürfen die Union und die SPD jeweils drei Kandidaten vorschlagen, die Grünen und die FDP einen. Die informelle Richtlinie gilt, um zu verhindern, dass das Verfassungsgericht einseitig besetzt ist. Läuft die jeweilige Amtszeit nach 12 Jahren aus, werden die Posten neu vergeben.

Die Kandidaten dürfen dem Bundestag, dem Bundesrat und der Bundesregierung nicht angehören. Gleiches gilt für entsprechende Landesorgane. Die Wahl der Richter für das Bundesverfassungsgericht ist geheim. Ein Richter ist dann gewählt, wenn er eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat.