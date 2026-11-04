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Politik
Deutschland

Bundestag: Die Regierungsbefragung von Wadephul und Warken live

Regierungsbefragung im Bundestag:Live: Wadephul und Warken stellen sich den Abgeordneten

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Außenminister Johann Wadephul und Kanzleramtsministerin Nina Warken beantworten Fragen der Bundestagsabgeordneten. Die Regierungsbefragung im Livestream.

Außenminister Johann Wadephull, aufgenommen am 09.10.2026

Sehen Sie die Regierungsbefragung von Wadephul und Warken hier im phoenix-Livestream.

23.10.2026

Die Regierungsbefragung beginnt am Mittwoch, den 4. November 2026, ab 14 Uhr. Zunächst stellen Bundesaußenminister Johann Wadephul und Bundeskanzleramtsministerin Nina Warken (beide CDU) Themen aus der vorherigen Sitzung des Kabinettes vor.

Danach haben die Abgeordneten rund 90 Minuten Zeit, Fragen zu diesen Themen, weiteren Themen aus dem Kabinett und sonstigen Angelegenheiten zu stellen.

Regierungsbefragung: Welche Themen könnten angesprochen werden?

Die CDU musste zuletzt deutliche Wahlniederlagen und schlechte Umfragewerte hinnehmen. Zudem gibt es in der Regierungskoalition mit der SPD Unstimmigkeiten - das könnte Thema bei der Regierungsbefragung sein.

Außerdem könnten die politischen Spannungen mit Russland im Mittelpunkt der Befragung stehen. Vor dem anstehenden G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer in Miami hatte Wadephul sich zuletzt deutlich vom russischen Außenminister Lawrow distanziert. "Es wird in jedem Fall kein Familienfoto geben, auf dem unsere europäischen Partner gemeinsam mit Herrn Lawrow sind", sagte Wadephul vor dem Treffen der Außenminister in Atlanta.

G20-Treffen in Atlanta

Die USA richten das G20-Treffen aus und haben auch den russischen Außenminister eingeladen. Die Beziehungen zwischen Russland und Europa bleiben angespannt.

31.10.2026 | 1:32 min
Quelle: ZDF, dpa

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