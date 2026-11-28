Austritte beim BSW:Wie Sahra Wagenknecht Herrn Rudolph aus Sachsen verlor
von Christiane Hübscher, Dresden
Mehr als 30 BSW-Mitglieder wollen aus Protest gegen den Rechtskurs der Partei austreten. Die Geschichte eines Enttäuschten.
Es war Ende 2023, als wir Bernd Rudolph zum ersten Mal trafen. Wir filmten damals für die ZDF-Doku "Inside Bündnis Wagenknecht". Ein kalter Dezemberabend in Zwickau, Herr Rudolph war gerade aus der Partei Die Linke ausgetreten. Und enthusiastisch dabei, in Sachsen den ersten Landesverband einer neuen Partei mit zu gründen: das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).
Rudolph: "Gegen meine antifaschistische Grundüberzeugung"
Am heutigen Samstag, ziemlich genau drei Jahre später, will Bernd Rudolph das BSW wieder verlassen. So sehr hat er sich über die Dresdner Parteitagsrede von Wagenknecht geärgert, so wütend macht ihn der jetzt gefasste Beschluss, der eine punktuelle Zusammenarbeit mit der AfD künftig erlaubt:
"Wir sind damals angetreten, um eine seriöse Alternative zur Alternative aufzubauen und dieser Gründungskonsens ist hier komplett aufgeweicht worden", sagt Rudolph.
BSW erlaubt Zusammenarbeit mit AfD
Was das BSW heute nach emotionaler Debatte mit großer Mehrheit beschließt, sei unvereinbar mit seiner antifaschistischen Grundüberzeugung, so Rudolph. Seit Wochen stößt dem BSW-Landtagsabgeordneten aus Sachsen sauer auf, wie der benachbarte Landesverband in Sachsen-Anhalt den sogenannten Magdeburger Weg einschlägt und mit der AfD von Ulrich Siegmund mehr oder weniger offen kooperiert.
"Mit solchen Leuten setzt man sich nicht hin und trinkt Wein", so Rudolph. Er spielt damit an auf eine Compact-Veranstaltung, wo sich die Magdeburger BSW-Fraktionschefin Claudia Wittig mit AfD-Mitgliedern beim geselligen Dinner fotografieren ließ. Im Plenum verabschiedeten AfD und BSW bereits gemeinsam Anträge für "Frieden in der Ukraine" und beitragsfreie Kitas. Wittig bekam zudem einen Ausschussvorsitz von der AfD, der dem BSW als kleinste Landtagsfraktion eigentlich nicht zusteht. Die AfD hatte dem BSW das Vorschlagsrecht für den Bildungsausschuss überlassen.
"Das wird einen Preis haben und ich bin gespannt, wie der aussieht", sagt Bernd Rudolph, der Enttäuschte, der heute mit mehr als 30 anderen Parteimitgliedern in einer gemeinsamen Erklärung seinen Austritt verkündet hat.
Wagenknechts Risiko
Die Austrittswelle dürfte noch weit größer werden. Ein erster Prominenter ist Klaus Ernst aus Bayern, BSW-Gründungsmitglied und langjähriger Gewerkschafter, der ZDFheute sagt: "Die AfD ist inzwischen so nah beim BSW und das BSW bei der AfD, dass ich das auch keinem mehr erklären kann. Da schüttelts mich."
Weitere enge Wagenknecht-Weggefährten wie Christian Leye, Mitglied im Bundesvorstand, verließen den Parteitag, nachdem sie sich mit ihrem Gegenantrag zum "Magdeburger Weg" nicht durchsetzen konnten. Sie wollten jegliche Zusammenarbeit mit der AfD untersagen lassen. Leye will sich nun mit anderen Vertrauten wie Jessica Tatti, Ralph Suikat und Sevim Dagdelen beraten. Es ist nicht auszuschließen, dass auch sie das BSW in den nächsten Tagen verlassen.
Parteigründerin Wagenknecht nimmt den Mitgliederschwund in Kauf, seit Wochen forciert sie diese strategische Neuausrichtung des BSW: zwar keine Koalition mit der AfD, keine Tolerierung, keine Stimmen für den AfD-Kandidaten bei der Ministerpräsidentenwahl. Aber gemeinsame Anträge, gemeinsame Abstimmungen und auch schriftliche Vereinbarungen über gemeinsame Vorhaben - das soll möglich sein und sei kein "Schmusekurs", so Wagenknecht.
Die AfD habe "üble Typen" in ihren Reihen und sei auch weiterhin kein langfristiger strategischer Partner für das BSW, aber:
Deutlicher Kurswechsel beim BSW
Sie ruft gemeinsam mit den beiden Parteivorsitzenden Amira Mohamed Ali und Fabio de Masi zur Unterstützung des Magdeburger Landesverbandes auf - und die große Mehrheit des Parteitages folgt ihnen.
Es ist ein deutlicher Kurswechsel für die Partei und dürfte der Versuch sein, dem schwächelnden Bündnis wieder zu mehr Bedeutung zu verhelfen. Ob das Kalkül aufgeht? In der gemeinsamen Erklärung der mehr als 30 Mitglieder, die nun austreten wollen, heißt es, mit dem nun gefassten Beschluss "zerstört sich das BSW selbst".
Unterschrieben auch vom sächsischen Landtagsabgeordneten Bernd Rudolph.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zum BSW
Parteitag in Dresden:"Rote Linien überschritten": Ernst und Thyrêt zu BSW-Austrittmit Video13:02
Parteitag in Dresden:BSW für AfD-Zusammenarbeit - 30 Mitglieder erklären Austrittmit Video2:34
"Markus Lanz" zur Wahl in Sachsen-Anhalt:BSW-Politikerin Wittig verteidigt Zusammenarbeit mit AfDvon Bernd Bachranmit Video45:58
- FAQ
Keine Neuauszählung:BSW scheitert in Karlsruhe - grundsätzliche Fragen bleibenvon Mira Leonie Bindramit Video1:41