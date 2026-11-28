Mehr als 30 BSW-Mitglieder wollen aus Protest gegen den Rechtskurs der Partei austreten. Die Geschichte eines Enttäuschten.

In einer auch intern kontroversen Abstimmung auf dem BSW-Parteitag spricht sich die Partei für punktuelle Zusammenarbeit mit der AfD aus. Einige Mitglieder treten daraufhin aus. 28.11.2026 | 2:34 min

Es war Ende 2023, als wir Bernd Rudolph zum ersten Mal trafen. Wir filmten damals für die ZDF-Doku "Inside Bündnis Wagenknecht". Ein kalter Dezemberabend in Zwickau, Herr Rudolph war gerade aus der Partei Die Linke ausgetreten. Und enthusiastisch dabei, in Sachsen den ersten Landesverband einer neuen Partei mit zu gründen: das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

"Inside Bündnis Wagenknecht": Sahra Wagenknecht plant im Verborgenen und erschüttert ihre alte Partei. 09.10.2024 | 35:29 min

Rudolph: "Gegen meine antifaschistische Grundüberzeugung"

Am heutigen Samstag, ziemlich genau drei Jahre später, will Bernd Rudolph das BSW wieder verlassen. So sehr hat er sich über die Dresdner Parteitagsrede von Wagenknecht geärgert, so wütend macht ihn der jetzt gefasste Beschluss, der eine punktuelle Zusammenarbeit mit der AfD künftig erlaubt:

"Wir sind damals angetreten, um eine seriöse Alternative zur Alternative aufzubauen und dieser Gründungskonsens ist hier komplett aufgeweicht worden", sagt Rudolph.

Man legt sich mit der AfD ins Bett und das kann nicht meine Haltung sein. „ Bernd Rudolph, Landtagsabgeordneter in Sachsen

Der Weg des BSW führe „zum Bruch mit Delegierten und Funktionären“, so Andrea Maurer vom BSW-Parteitag. Andere würden sich nun ein „politisches Comeback des BSW“ erhoffen. 28.11.2026 | 1:37 min

BSW erlaubt Zusammenarbeit mit AfD

Was das BSW heute nach emotionaler Debatte mit großer Mehrheit beschließt, sei unvereinbar mit seiner antifaschistischen Grundüberzeugung, so Rudolph. Seit Wochen stößt dem BSW-Landtagsabgeordneten aus Sachsen sauer auf, wie der benachbarte Landesverband in Sachsen-Anhalt den sogenannten Magdeburger Weg einschlägt und mit der AfD von Ulrich Siegmund mehr oder weniger offen kooperiert.

Bernd Rudolph ist Landtagsabgeordneter des BSW in Sachsen und will nun aus der Partei austreten. Quelle: ZDF

"Mit solchen Leuten setzt man sich nicht hin und trinkt Wein", so Rudolph. Er spielt damit an auf eine Compact-Veranstaltung, wo sich die Magdeburger BSW-Fraktionschefin Claudia Wittig mit AfD-Mitgliedern beim geselligen Dinner fotografieren ließ. Im Plenum verabschiedeten AfD und BSW bereits gemeinsam Anträge für "Frieden in der Ukraine" und beitragsfreie Kitas. Wittig bekam zudem einen Ausschussvorsitz von der AfD, der dem BSW als kleinste Landtagsfraktion eigentlich nicht zusteht. Die AfD hatte dem BSW das Vorschlagsrecht für den Bildungsausschuss überlassen.

Das BSW lehnt auf seinem Parteitag in Dresden eine strikte Brandmauer zur AfD ab. ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer ordnet ein, was der Beschluss für den Kurs der Partei bedeutet. 28.11.2026 | 1:43 min

"Das wird einen Preis haben und ich bin gespannt, wie der aussieht", sagt Bernd Rudolph, der Enttäuschte, der heute mit mehr als 30 anderen Parteimitgliedern in einer gemeinsamen Erklärung seinen Austritt verkündet hat.

Wagenknechts Risiko

Die Austrittswelle dürfte noch weit größer werden. Ein erster Prominenter ist Klaus Ernst aus Bayern, BSW-Gründungsmitglied und langjähriger Gewerkschafter, der ZDFheute sagt: "Die AfD ist inzwischen so nah beim BSW und das BSW bei der AfD, dass ich das auch keinem mehr erklären kann. Da schüttelts mich."

Weitere enge Wagenknecht-Weggefährten wie Christian Leye, Mitglied im Bundesvorstand, verließen den Parteitag, nachdem sie sich mit ihrem Gegenantrag zum "Magdeburger Weg" nicht durchsetzen konnten. Sie wollten jegliche Zusammenarbeit mit der AfD untersagen lassen. Leye will sich nun mit anderen Vertrauten wie Jessica Tatti, Ralph Suikat und Sevim Dagdelen beraten. Es ist nicht auszuschließen, dass auch sie das BSW in den nächsten Tagen verlassen.

BSW-Mitgründer Ernst und die Berliner Co-Landesvorsitzende Josephine Thyrêt werden das BSW verlassen, nachdem die Partei gegen eine stärkere Abgrenzung von der AfD gestimmt hat. 28.11.2026 | 13:02 min

Parteigründerin Wagenknecht nimmt den Mitgliederschwund in Kauf, seit Wochen forciert sie diese strategische Neuausrichtung des BSW: zwar keine Koalition mit der AfD, keine Tolerierung, keine Stimmen für den AfD-Kandidaten bei der Ministerpräsidentenwahl. Aber gemeinsame Anträge, gemeinsame Abstimmungen und auch schriftliche Vereinbarungen über gemeinsame Vorhaben - das soll möglich sein und sei kein "Schmusekurs", so Wagenknecht.

Die AfD habe "üble Typen" in ihren Reihen und sei auch weiterhin kein langfristiger strategischer Partner für das BSW, aber:

Solange es ein Zeitfenster für konkrete Veränderungen, Verbesserungen gibt, so lange müssen wir es nutzen. „ Sahra Wagenknecht, BSW-Gründerin

Claudia Wittig (BSW) hat bei "Lanz" die Bereitschaft zu einer sachbezogenen Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt verteidigt. 26.11.2026 | 1:02 min

Deutlicher Kurswechsel beim BSW

Sie ruft gemeinsam mit den beiden Parteivorsitzenden Amira Mohamed Ali und Fabio de Masi zur Unterstützung des Magdeburger Landesverbandes auf - und die große Mehrheit des Parteitages folgt ihnen.

Es ist ein deutlicher Kurswechsel für die Partei und dürfte der Versuch sein, dem schwächelnden Bündnis wieder zu mehr Bedeutung zu verhelfen. Ob das Kalkül aufgeht? In der gemeinsamen Erklärung der mehr als 30 Mitglieder, die nun austreten wollen, heißt es, mit dem nun gefassten Beschluss "zerstört sich das BSW selbst".

Unterschrieben auch vom sächsischen Landtagsabgeordneten Bernd Rudolph.