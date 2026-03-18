Brandenburg: Rot-Schwarz kann loslegen - Minister vereidigt

Zwei Monate nach dem Bruch der Koalition von SPD und BSW nimmt die neue rot-schwarze Koalition ihre Arbeit auf. Die sechs neuen Minister legten ihren Amtseid ab.

Im Potsdamer Landtag sind die neue Ministerin und die neuen Minister der Koalition aus SPD und CDU vereidigt worden. Dietmar Woidke (SPD) bleibt Ministerpräsident des Landes. 18.03.2026 | 0:20 min

Die neue Brandenburger Regierung aus SPD und CDU startet etwas mehr als zwei Monate nach dem Bruch der bundesweit einzigen SPD/BSW-Koalition ihre Arbeit. Die neue Ministerin und die neuen Minister schworen am Morgen ihren Amtseid im Landtag.

Vier der sechs neuen Kabinettsmitglieder sprachen den Eid auf Gott. Innenminister Jan Redmann (CDU), Gesundheits- und Sozialminister René Wilke (SPD), Bildungsminister Gordon Hoffmann (CDU) und Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) sagten: "Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe."

Ohne religiöse Beteuerung schworen Verkehrsminister Robert Crumbach und Finanzminister Daniel Keller (beide SPD).

Nach dem Scheitern der SPD-BSW-Koalition in Brandenburg hatten sich SPD und CDU auf ein Bündnis geeinigt. Anfang März stellten beide Parteien ihren gemeinsamen Koalitionsvertrag vor. 04.03.2026 | 1:54 min

Drei Minister der SPD behalten ihr altes Amt

Nicht neu vereidigt wurden Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt, Wissenschaftsministerin Manja Schüle und Justizminister Benjamin Grimm (alle SPD), weil sie ihre bisherigen Ministerposten in der neuen Koalition behalten.

Gleich im Anschluss stand die erste Kabinettssitzung auf dem Programm. SPD und CDU haben dreieinhalb Jahre Zeit bis zur nächsten planmäßigen Wahl.

Im Januar war die bundesweit einzige SPD-BSW-Koalition gescheitert. 06.01.2026 | 2:25 min

Innenminister Redmann: Hoher Respekt vor Aufgabe

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ernannte zuvor das neue rot-schwarze Kabinett. "Gemeinsam werden wir hart dafür arbeiten, dass Brandenburg wirtschaftlich stark und sozial gerecht bleibt", kündigte Woidke an. Der neue Innenminister und Vize-Ministerpräsident Jan Redmann sagte: "Da habe ich hohen Respekt vor, vor dieser Aufgabe."

Woidke hatte am Dienstag die bisherigen Minister für Gesundheit, Britta Müller, und für Verkehr, Detlef Tabbert (beide Ex-BSW und parteilos) sowie SPD-Bildungsminister Steffen Freiberg verabschiedet.

Rot-Schwarz hat Mehrheit von zwei Stimmen

Die neue Koalition hat im Landtag eine Mehrheit von zwei Stimmen. Rot-Schwarz regierte bereits von 1999 bis 2009 - und von 2019 bis 2024, damals gemeinsam mit den Grünen.

Die neue Koalition plant mehr Lehrer und Polizisten, eine Entlastung der Wirtschaft und Einsparungen. Die SPD/BSW-Koalition war nach internem Streit in der BSW-Fraktion zerbrochen.

Quelle: dpa