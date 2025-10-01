Oktoberfest: Bombendrohung in München - Wiesn vorerst geschlossen

Nach einem Brand und Explosionen in einem Haus in München prüft die Polizei Zusammenhänge mit dem Oktoberfest. Deshalb "verzögert sich die Öffnung des Festgeländes" bis 17 Uhr.

Das Oktoberfest bleibt nach einer Bombendrohung vorerst geschlossen. Die Polizei ermittelt. Quelle: dpa

Das Wichtigste in Kürze Ein Haus im Münchner Stadtteil Lerchenau ist wohl am frühen Morgen in Brand gesteckt worden.

Im Gebäude wurden Sprengfallen gefunden. Vor Ort stand außerdem ein völlig ausgebrannter Transporter.

In der Nähe, am Lerchenauer See, wurde eine schwer verletzte Person entdeckt, die später verstarb. Geschlecht und Identität der Leiche sind noch nicht bekannt.

Das Oktoberfest bleibt zunächst bis 17.00 Uhr geschlossen. Grund ist eine Sprengstoffdrohung, die mit der Explosion im Münchner Norden zusammenhängen soll.

Es gibt ein entsprechendes Schreiben des Täters.

Wer hinter den Ereignissen steckt, ist bislang unklar. (Quelle: dpa)

Das Münchner Oktoberfest bleibt wegen einer Sprengstoffdrohung mindestens bis zum späten Nachmittag geschlossen. Wie die Stadt auf ihrer Homepage mitteilte, gibt es einen Zusammenhang mit einer Explosion im Münchner Norden und ein Schreiben des Täters, das darauf hinweist.

Rund um das Oktoberfestgelände blieben Besucher trotzdem vorerst noch ratlos stehen, bevor die Warteschlangen an den Eingängen sich auflösten. Durchsagen gab es dort zunächst nicht. Die bayerische Landeshauptstadt will am frühen Nachmittag über das weitere Vorgehen entscheiden.

Zusammenhang mit Brand im Norden Münchens

Die Polizei teilte per X mit: "Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese". Zuvor waren bei einem Großeinsatz in einem brennenden Haus Sprengfallen gefunden worden. Zur Entschärfung wurden Spezialkräfte hinzugezogen, wie die Polizei auf X mitteilte.

Post der Polizei München auf X Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Bei dem Brand ist ein Mensch gestorben. Eine Sprecherin der Münchner Polizei sagte am Mittwoch, ein unweit des Brandorts am Lerchenauer See schwer verletzt gefundener Mensch sei zwischenzeitlich gestorben. Nähere Angaben zur Identität der oder des Toten machte die Polizeisprecherin nicht.

Einem "Bild"-Bericht zufolge soll ein Mann Sprengsätze in seinem Elternhaus gelegt und sich anschließend das Leben genommen haben, doch offiziell bestätigt war das zunächst nicht.

Auch möglicher Zusammenhang mit Antifa wird geprüft

Eigenen Angaben zufolge prüft die Polizei auch einen Zusammenhang mit der Antifa. Auf der Website indymedia.org wurde am frühen Morgen ein Text gepostet mit dem Titel "Antifa heißt Angriff". Darin hieß es: "In den frühen Morgenstunden haben wir im Münchner Norden einige Luxuskarren abgefackelt und Hausbesuche abgestattet. Zudem ging für einen Fascho sein Morgenspaziergang nicht besonders gut aus."

Der Polizei sei dies Information bekannt, hieß es auf Anfrage. Sie prüfe wie bei allen anderen Hinweisen auch hier einen Zusammenhang, teilte ein Polizeisprecher mit.

Zwischen Bierzelt, Fahrgeschäften und betrunkenen Gästen müssen Security-Mitarbeiter auf der "Wiesn" manchmal für Ordnung sorgen. Wir begleiten Sie bei ihrem Einsatz in der bayrischen Metropole. 29.09.2025 | 7:03 min

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr

Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, waren sie wegen eines Brands und Knallgeräuschen am frühen Mittwochmorgen zu dem Brand im Stadtteil Lerchenau im Münchner Norden gerufen worden. Nachbarn hatten um 4.41 Uhr den Notruf gewählt. Wie die Polizeisprecherin sagte, gingen die Ermittler von einem Familienstreit als Hintergrund des Tatgeschehens aus. Wie viele Menschen sich in dem Haus befanden, sei noch unklar.

Die Löscharbeiten waren am Mittwochvormittag laut Feuerwehr noch nicht beendet. Für den Einsatz blieb eine Mittelschule geschlossen. Es kam zu Sperrungen von Straßen rund um den Einsatzort. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Auf der Münchener Theresienwiese hat am Samstagmorgen das 190. Oktoberfest begonnen. Zum Auftakt herrschten sommerliche Temperaturen um die 30 Grad. 20.09.2025 | 1:37 min