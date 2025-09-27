Eine 86-Jährige Münchnerin ist in die Isar gestürzt. Ein junger britischer Oktoberfestbesucher bemerkte die Notsituation und eilte der Frau zu Hilfe.

Malerisch verläuft die Isar durch München, der Mittlere Isarkanal, der 64 Kilometer parallel zur Isar verläuft wurde nun einer sehbehinderten Seniorin zum Verhängnis. (Symbolbild) Quelle: SVEN SIMON/Frank Hoermann

Ein Besucher des Münchner Oktoberfests aus London hat eine 86-Jährige vermutlich vor dem Ertrinken in der Isar in München gerettet. Das teilte die Feuerwehr mit.

Seniorin mit Sehbehinderung stürzt in die Isar

Die Seniorin habe wegen einer Sehbehinderung den Abhang in den Isarkanal nicht gesehen und sei hinabgestürzt. Im Wasser habe sie sich noch an einem Ast festhalten können. Der junge Engländer, dessen Hotel in der Nähe sei, habe die Gefahr bemerkt.

Brite greift beherzt ein

Er sei couragiert ins Wasser gesprungen und habe die Frau gesichert. Gemeinsam mit der zeitnah eintreffenden Feuerwehr und der Polizei habe er sie aus dem Wasser gezogen. Die 86-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Der sogenannten Mittlere Isarkanal zweigt sich im Norden Münchens von der Isar ab. Er verläuft dann einige Kilometer parallel, bevor er nach Osten abbiegt und bei Landshut wieder in die Isar übergeht.

