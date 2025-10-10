Deutsche Bahn macht Tickets im Fernverkehr nicht teurer

Nach sechs Jahren mit Preissteigerungen:Deutsche Bahn: Fernverkehr-Tickets werden 2026 nicht teurer
Bahn-Kunden sind Preisanstiege zum Jahreswechsel gewöhnt. Doch 2026 bleiben die Ticketpreise im Fernverkehr stabil - als Entgegenkommen für die Reise-Strapazen auf der Schiene.
Die Deutsche Bahn (DB) will erstmals seit sechs Jahren ihre Preise für Tickets im Fernverkehr nicht erhöhen. "Die Einstiegspreise für die Spar- und Flexpreise und auch die Preise für die Bahncards werden nicht steigen", teilte die Bahn in einer Videobotschaft mit.
Der Verkehrskonzern begründete dies auch mit den Problemen der Bahn und den zahlreichen Störungen im Betrieb.
Ob sich an anderen Preisen, etwa für Platzreservierungen oder Stornierungen, etwas ändert, teilte das Unternehmen zunächst nicht mit. Zuletzt hatte die Bahn mit der Ankündigung, Familienreservierungen streichen zu wollen, für großen Unmut gesorgt.
Im Fernverkehr werden einzelne Strecken ausgedünnt
Der neue Fahrplan für den Fernverkehr auf der Schiene gilt ab dem 14. Dezember. Im Zuge des Fahrplanwechsels verdichtet die Bahn den Verkehr auf viel befahrenen Strecken. Im Gegenzug wird der Takt auf einigen wenig gebuchten Strecken ausgedünnt.
Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember hatte die Bahn in den vergangenen Jahren die Preise im Fernverkehr regelmäßig angehoben. Als Gründe führte sie steigende Gehalts- und Energiepreise an. Zuletzt waren vor einem Jahr etwa die sogenannten Flexpreise durchschnittlich um 5,9 Prozent angehoben worden. Zudem verteuerten sich die Fahrradmitnahme im Fernverkehr, Zeitkarten für Pendlerinnen und Pendler und die BahnCard 100.
Deutschlandticket und Regionalverkehr werden teurer
Im Gegensatz zum Fernverkehr müssen sich Pendler im Regionalverkehr 2026 auf höhere Ticketpreise einstellen. Im Nahverkehr legen viele Verkehrsverbünde ihre Preise selbst fest.
Mehrere Verkehrsverbünde haben bereits Preiserhöhungen zum Jahreswechsel angekündigt. Auch der Preis für das Deutschlandticket steigt ab Januar 2026 von derzeit 58 auf 63 Euro.
