Grüne und CDU nehmen Koaltionsverhandlungen auf

Nach wochenlangen Sondierungen wollen Grüne und CDU in Baden-Württemberg Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Das verkündeten Cem Özdemir und Manuel Hagel am Dienstag in Stuttgart.

Durchbruch in Stuttgart: Grüne und CDU haben ihre Sondierungsgespräche erfolgreich abgeschlossen. Quelle: dpa

Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Grüne und CDU ihre Sondierungsgespräche erfolgreich abgeschlossen. Das verkündeten die Verhandlungsführer beider Parteien, Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU), am Dienstag in Stuttgart.

Auf der Agenda: "Entlasten, erneuern und sichern"

Man wolle nun gemeinsam den "Startknopf drücken für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen", sagte Özdemir. Bei den gemeinsamen Gesprächen sei Vertrauen gewachsen, man habe eine gute Grundlage "für das, was wir (...) fünf Jahre gemeinsam machen möchten", so der Grünen-Politiker. "Das ist: entlasten, erneuern und sichern."

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Die politische Mitte sei gestärkt, ergänzte CDU-Chef Hagel und verkündete: "Wir werden eine gute Reformkoalition für Baden-Württemberg bauen." Dabei wolle man in den nächsten Jahren einen "klaren Fokus" auf Wirtschaft, Industrie, Wachstum, Arbeitsplätze und Bildung setzen.

Priorität auf das Thema Wirtschaft

"Ganz oben steht für uns beide die wirtschaftliche Erholung", bekräftigte Özdemir und verwies auf massiven Druck für den Landeshaushalt durch die Wirtschaftskrise und sinkende Einnahmen. "Deshalb werden wir hart priorisieren müssen", so der 60-Jährige.

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