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Baden-Württemberg: Grüne und CDU einigen sich auf Koalition

Knapp acht Wochen nach Landtagswahl:Baden-Württemberg: Grüne und CDU einigen sich auf Koalition

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Nach der Wahl in Baden-Württemberg steht die neue Regierung. Die Grünen um Cem Özdemir und die CDU mit Manuel Hagel einigten sich in Stuttgart auf einen Koalitionsvertrag.

Baden-Württemberg, Stuttgart: Die beiden Verhandlungsführer der Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg, Cem Özdemir (l, Bündnis 90 / Die Grünen) und Manuel Hagel (CDU) geben im Foyer des Hauses der Abgeordneten eine Pressekonferenz.

Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben ihre Sondierungen abgeschlossen. Anna-Maria Schuck, Leiterin des ZDF-Studios in Stuttgart, berichtet von der Pressekonferenz der Verhandlungsführer.

14.04.2026 | 1:11 min

Fast acht Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben sich die Grünen und die CDU auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das teilten die Parteien am Donnerstag in der Landeshauptstadt Stuttgart mit.

Die Grünen um Spitzenkandidat Cem Özdemir hatten die Landtagswahl vom 8. März knapp vor der CDU von Parteichef Manuel Hagel gewonnen - nach Sondierungsgesprächen nahmen beide Parteien Mitte April Koalitionsverhandlungen auf.

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Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete heute in Deutschland am 14.04.2026 ab 14:00 Uhr und ZDFheute Xpress im Beitrag "Grüne und CDU wollen 'Reformkoalition bilden'" am 14.04.2026 um 16:53 Uhr.
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Landtagswahl in Baden-Württemberg

  1. Baden-Württemberg, Stuttgart: Die beiden Verhandlungsführer der Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg, Cem Özdemir (l, Bündnis 90 / Die Grünen) und Manuel Hagel (CDU) geben im Foyer des Hauses der Abgeordneten eine Pressekonferenz.

    Knapp acht Wochen nach Landtagswahl:Baden-Württemberg: Grüne und CDU einigen sich auf Koalition

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