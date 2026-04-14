Knapp acht Wochen nach Landtagswahl:Baden-Württemberg: Grüne und CDU einigen sich auf Koalition
Nach der Wahl in Baden-Württemberg steht die neue Regierung. Die Grünen um Cem Özdemir und die CDU mit Manuel Hagel einigten sich in Stuttgart auf einen Koalitionsvertrag.
Fast acht Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben sich die Grünen und die CDU auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das teilten die Parteien am Donnerstag in der Landeshauptstadt Stuttgart mit.
Die Grünen um Spitzenkandidat Cem Özdemir hatten die Landtagswahl vom 8. März knapp vor der CDU von Parteichef Manuel Hagel gewonnen - nach Sondierungsgesprächen nahmen beide Parteien Mitte April Koalitionsverhandlungen auf.
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