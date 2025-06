Dobrindt hält an Asyl-Rückweisungen fest

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hält an der Zurückweisung von Asylsuchenden fest, obwohl eine Gerichtsentscheidung Zweifel an ihrer Rechtsmäßigkeit nährt. In Berlin sagte der CSU-Politiker:

Dobrindt will Praxis nicht ändern

Bundespolizei schickte Somalier nach Polen zurück

Die drei Somalier hätten am 2. Mai und erneut einen Tag darauf versucht, die deutsche Grenze zu überqueren, schilderte Dobrindt. Sie hätten beide Male kein Asylgesuch gestellt und seien zurückgewiesen worden. Am 9. Mai seien sie wieder an der Grenze erschienen. Da hätten sie dann ein Asylgesuch gestellt, seien aber aufgrund der "Vorgeschichte an der deutschen Grenze" erneut zurückgewiesen worden. Er halte es "für folgerichtig", dass die Polizei diese Entscheidung traf, betonte der CSU-Politiker.