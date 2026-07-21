Kein Alkoholkonsum an Bahnhöfen - diese Regelung soll bis Oktober in ganz Deutschland gelten. Wie wirksam ein solches Verbot ist, berichten Passagiere am Hamburger Hauptbahnhof.

Die Deutsche Bahn plant ein Alkoholverbot an allen 5.400 Bahnhöfen. Ab 15. Oktober soll das Verbot auf Bahngleisen und in Bahnhofshallen in Kraft treten. Die Bahn erhofft sich so mehr Sicherheit. 21.07.2026 | 1:54 min

Bier, Schnaps oder Wein im Bahnhof trinken - damit soll bis Mitte Oktober in Deutschland Schluss sein. Wie die Chefin der Deutschen Bahn (DB), Evelyn Palla, sagte, soll bis zum 15. Oktober an allen 5.400 Bahnhöfen in Deutschland ein Alkoholverbot gelten.

Hamburger Hauptbahnhof: Alkoholverbot gilt seit 2024

Ein solches Verbot gibt es bereits in ausgewählten Städten. Dazu zählt auch Hamburg. Das Alkoholverbot gilt im Hamburger Hauptbahnhof bereits seit 2024, im Bahnhof Altona trat das Verbot im vergangenen Jahr in Kraft. Passagiere am Hauptbahnhof bewerten das Verbot unterschiedlich.

Die meisten Reaktionen auf das Alkoholverbot am Hamburger Hauptbahnhof fallen positiv aus. Mit Blick auf die vergangenen zwei Jahre berichtet Anne aus Hamburg:

Es ist deutlich angenehmer, in die Bahnhofshalle zu kommen. Es riecht nicht, man wird weniger angerempelt und angepöbelt. „

Seit dem Alkoholverbot fühlt sie sich wohler.

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Passant: Kriminalität am Bahnhof bleibt ein Problem

Einen positiven Eindruck hat auch Christoph. Er sieht Alkohol als einen Faktor für Kriminalität am Hamburger Hauptbahnhof. Das Alkoholverbot befürwortet er deshalb. Es käme aber leider rund um den Bahnhof weiter zu Kriminalität. "Die Polizei sollte schon härter durchgreifen", sagt er.

Als Verkäufer in einer Bahnhofsbäckerei sieht Mohammad das Alkoholverbot ebenfalls positiv. Es sei sicherer für die Menschen. Er berichtet, dass Betrunkene zum Teil auf Gleise fallen würden. Wegen seiner positiven Erfahrungen mit dem Alkoholverbot in Hamburg freut er sich über die Ausweitung des Verbots auf ganz Deutschland.

Alkoholverbotszone von manchen Hamburgern nicht bemerkt

Bereits vor der Bahnhofshalle weisen zahlreiche Schilder auf die Alkoholverbotszone hin. Darauf zu sehen ist eine durchgestrichene Flasche. Die gelben Schilder hängen auf Mästen oder neben Wegweisern. Dennoch war das geltende Alkoholverbot auch für manchen Hamburger neu. Einer berichtet uns in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs: "Ich lebe zwar in Hamburg und komme aus Hamburg, aber ich habe keine Veränderung bemerkt. Ich habe aber auch nicht gemerkt, dass es das [Alkoholverbot] überhaupt gibt."

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Kritik an dem Vorgehen äußert er aber nicht. Für ihn ist Prävention von Alkohol- und Drogenkonsum das wichtigste Mittel, um Betroffenen zu helfen. Nicole kommt ebenfalls aus Hamburg und spricht davon, dass sich seit dem Alkoholverbot wenig am Hauptbahnhof verändert habe:

Ich würde sagen, die Leute sind vor allem nachts noch genauso betrunken wie früher. „

Davon fühle sie sich jedoch nicht gestört: "Ich habe noch keine gefährliche Situation erlebt für mich persönlich."

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Viele Hamburger begrüßen Vorstoß der Bahn-Chefin Palla

Obwohl sich die meisten der Befragten in Hamburg für ein Alkoholverbot aussprechen, sieht Andrea die Maßnahme kritisch. Sie selbst trinke zwar keinen Alkohol, ein Verbot empfindet sie aber als Einschränkung: "Dann fühle ich mich wie in den USA. Das ist die Freiheit von Leuten." Ein Verbot würde ihr ein "komisches Gefühl" geben.

Die meisten Befragten in Hamburg sprechen sich für den Vorschlag von Bahnchefin Evelyn Palla aus. Ein deutschlandweites Alkoholverbot an Bahnhöfen könne Vorteile haben. Sie hoffen, dass der hektische Bahnhofsalltag dadurch sicherer wird.

Julia Mondry berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Hamburg.

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