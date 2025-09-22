Weidel übt Russland-Kritik: "Putin muss sich bewegen"

Ungewohnte Russland-Kritik:AfD-Chefin Weidel: "Putin muss sich bewegen"
Ungewohnte Russland-Kritik: AfD-Chefin Weidel fordert von Putin eine Deeskalation der Lage mit der Nato und Bewegung bei den Gesprächen mit Trump. Co-Chef Chrupalla klingt anders.
Alice Weidel, Vorsitzende der AfD, hat nach Vorfällen im Luftraum der Nato mit für ihre Partei ungewöhnlich deutlichen Worten Russland zur Deeskalation aufgerufen. Außerdem wurden Differenzen zwischen ihr und ihrem Co-Chef Tino Chrupalla in der Bewertung jüngster Drohnenflüge über Polen und Russland zugeschriebenen Luftraumverletzungen in Estland deutlich.
Sollte herauskommen, dass man es mit Luftraumverletzungen von russischer Seite zu tun habe, könne sie nur davor warnen, sagte Weidel auf Nachfrage vor Journalisten in Berlin.
Weidel: Geduld von Trump nicht auf die Probe stellen
Sie warnte, dies hätte das Potenzial zu weiteren Eskalationen und würde auch das Verhältnis zwischen Russland und den USA nach den Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump nachhaltig beschädigen.
Man solle die Geduld von Trump nicht auf die Probe stellen und ihn nicht in seinen Friedensbemühungen das Gesicht verlieren lassen.
Chrupalla spricht von "Drohnen aus Styropor und Sperrholz"
Vor Weidel hatte sich bereits ihr Co-Parteivorsitzender Chrupalla zur Frage nach einer Reaktion auf die jüngsten Vorfälle geäußert. Man müsse sich anschauen, was 14 Tage nach den sogenannten Drohnenüberflügen noch übrig sei, forderte Chrupalla.
Er kritisierte, vieles basiere auf "ungenauen Nachrichten und Faktenlagen" und sprach von "teilweise Drohnen, die aus Styropor und aus Sperrholz zusammengeschustert waren, die dann angeblich 1.400 Kilometer in polnisches Hinterland geflogen seien."
Bilder von einem der Absturzorte in Polen zeigten eine Drohne des Modells Gerbera, das von Russland seit Mitte 2024 eingesetzt wird. Diese Einweg-Drohnen haben eine Reichweite von bis zu mehreren Hundert Kilometern und bestehen oft aus kostengünstigen Materialien wie Sperrholz und Schaumstoff.
Bei dem Vorfall über Estland sei nicht mal klar, zu welchen Teilen dieser Luftraum gehöre. Man sehe eine Eskalation, die nicht gut sei für Europa. Die Europäer sollten sich an den Verhandlungstisch setzen, um "endlich mit Russland ins Gespräch zu kommen".
